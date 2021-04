Tunisie: Campagne Céréalière 2020-2021 - Transférer rapidement les quantités récoltées aux silos

Une séance de travail relative au suivi de la campagne céréalière et des préparatifs de la campagne de récolte et de collecte 2020-2021 a eu lieu récemment sous l'égide de M. Mohamed Fadhel Kraiem, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, en présence de la cheffe de cabinet, des représentants des directions générales concernées, des commissaires régionaux au développement agricole dans les gouvernorats producteurs des grandes cultures et du représentant de l'Institut national des grandes cultures.

Au cours de cette séance de travail, un exposé a été présenté par la direction générale de production agricole au sujet des indicateurs météorologiques qui ont caractérisé cette saison et qui sont considérés, dans leur ensemble, comme favorables malgré la baisse des quantités de pluie au cours du mois de février et le début du mois de mars. Par contre, d'importantes quantités de pluie ont été enregistrées au cours de la fin du mois de mars, ce qui a contribué à l'amélioration de l'état général des plantations, notamment celles se trouvant dans le nord du pays.

Ainsi, les emblavures ont couvert des superficies estimées à près de 1.127 millions d'hectares (542.000 ha de blé dur, 65.000 ha de blé tendre, 510.500 ha d'orge et 9.500 ha de triticale) dont 832.000 ha dans les gouvernorats du Nord, 295.000 ha dans les gouvernorats du Centre et du Sud. A noter que le taux de réalisation du programme total est de 89%.

Entretien des plantations

L'entretien des superficies céréalières a concerné le traitement aux engrais ainsi que la lutte contre les herbes sauvages et les maladies bactériennes et l'irrigation. L'approvisionnement en engrais chimiques a atteint 78% pour le DAP, 74% pour l'ammonitrate et 36% pour le Super 45. S'agissant des préparatifs de la campagne de la récolte et de la collecte, il y a lieu de noter le démarrage des opérations d'approbation des centres de collecte et la mise en œuvre du programme de fourniture du fil de fer.

Un autre programme concerne la maintenance des moissonneuses batteuses, en plus de la protection de superficies emblavées contre les incendies et la signature de conventions de collecte et de financement de la campagne de collecte. Des opérations de vulgarisation et d'encadrement ont ciblé des agriculteurs à travers des spots de sensibilisation, des programmes de formation des vulgarisateurs, des communiqués et des interventions radiophoniques.

Après la discussion et la formulation des préoccupations des représentants des gouvernorats concernés par les grandes cultures, le ministre a recommandé d'aménager les centres de collecte et de fournir tous les intrants en vue de préserver la qualité des céréales collectées tout en axant le travail sur le contrôle pour s'assurer que les quantités collectées répondent aux conditions en vigueur.

Nouvelles technologies de stockage

Il a recommandé également de mettre en place un plan d'action, de façon précoce, en vue de transférer les céréales collectées --notamment les quantités stockées en plein air-- des centres de collecte aux silos de l'Office des céréales ou les sociétés meunières.

Il est nécessaire également d'exploiter tous les moyens disponibles en vue de transporter les céréales par voie ferroviaire, en plus du transport assuré par les camions. Une vision globale de développement de la filière des céréales doit être élaborée en vue d'augmenter la production avec le moindre coût en utilisant de nouvelles techniques de stockage. Les technologies modernes sont également utiles pour la prévision de la récolte et la définition des quantités d'eau d'irrigation en fonction des besoins, et ce, dans le cadre de la rationalisation de la consommation des eaux d'irrigation.

Le ministre a, enfin, recommandé de fixer le rendez-vous de la deuxième réunion au cours du mois de mai prochain en vue de prendre connaissance de l'état d'avancement des préparatifs. Il a remercié tous les intervenants pour les efforts déployés en vue de réussir la campagne céréalière 2020-2021.