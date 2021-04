Tunisie: Lassaâd Jarda vers le Raja de Casablanca ?

Faouzi Benzarti au Wydad Athletic Club et Lassaâd Jarda éventuellement au Raja Club Athletic : assisterons-nous à un duel à distance tuniso-tunisien lors du prochain derby de la capitale marocaine ?

Si le Raja de Casablanca a récemment composté son ticket vers les quarts de finale de la coupe de la Confédération après sa victoire contre Pyramids (3-0) au Caire même, il a cependant enchaîné sa seconde semaine consécutive sans head-coach, depuis le départ de Jamal Sellami. La short list dressée en ce sens ne manque cependant pas de techniciens réputés, à l'instar du Marocain Mhamed Fakhir, du Tunisien Nabil Mâaloul et du Belge Hugo Broos. Or, Nabil Mâaloul a des prétentions salariales élevées, le Marocain Fakhir ne fait pas l'unanimité, et Hugo Broos est, lui aussi, hors de prix après s'être montré trop gourmand. Cependant, selon certaines sources chérifiennes, les dirigeants du Raja seraient en passe de changer leur fusil d'épaule après avoir sondé l'ex-technicien de l'USM, Lassaâd Jarda. Ce dernier relèverait Mohamed Bekkari, ex-adjoint de Sellami et coach intérimaire du Raja jusque-là. Rappelons que jusque-là, en coupe de la CAF, le Raja avait remporté quatre victoires en autant de matchs disputés, dont le dernier date face à Pyramids grâce à des buts de Fabrice Luamba Ngoma, l'incontournable Ben Malango et Soufiane Rahimi.

Le coup du chapeau pour Wahbi Khazri

Wahbi Khazri semble ces jours-ci insatiable. Après avoir retrouvé sa verve depuis quelque temps, l'international tunisien a récemment enchaîné à l'occasion de son 200e match en Ligue 1 française. Face aux Girondins de Bordeaux, Khazri a signé un tripé (dont deux penalties transformés). Au final, Les Stéphanois ont rempoté le match (4-1) et Khazri en est désormais à six buts inscrits cette saison. Au passage, l'attaquant des Verts est rentré chez lui avec le ballon du match, comme le veut l'usage (le ballon à celui qui signe un hat-trick).

Skhiri buteur

Egalement, Ellyès Skhiri a signé un but en faveur du FC Cologne face à Mayence vers l'heure de jeu. La réalisation de l'international tunisien n'a toutefois pas suffi, Cologne s'étant incliné (2-3). Le FC Cologne est désormais reléguable, classé au 17e rang de la Bundesliga.

Quart de la C1 : l'EST sera fixée le 30 avril

L'Espérance Sportive de Tunis connaîtra son adversaire en quart de finale de la C1 le 30 avril. Les potentiels concurrents de l'EST sont le CR Belouizdad, Kaizer Chiefs et Al Ahly. Volet agenda des «Sang et Or», la manche aller se disputera le 14 ou le 15 mai. Le retour est prévu à Radès le 21 ou le 22 mai.

Ezzamalek risque gros

Ezzamalek n'en démord pas et insiste sur les soupçons d'arrangement en marge du match entre l'EST et le MCA. L'exécutif du vice-champion d'Afrique a ainsi saisi la CAF en ce sens. Mais cette démarche pourrait coûter cher aux vice-champions d'Afrique, sachant que la CAF sanctionnerait les Cairotes s'ils n'apportent pas des éléments de preuve en l'état.