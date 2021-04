Togo: Financement majeur dans le secteur de l'énergie

Le directeur général de l'AFD, Rémy Rioux, a signé le 9 avril dernier à Paris, en présence de Faure Gnassingbé et de Jean-Yves le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, une convention de prêt de 40 millions d'euros pour le financement de PERECUT, un projet d'extension du réseau électrique dans les centres urbains du Togo.

Le financement de l'AFD est assorti d'une subvention de 15 millions d'euros mobilisée auprès de l'Union européenne ainsi que d'une subvention de la KfW (Banque de développement allemande) de 15 millions d'euros. Ce projet a pour ambition de favoriser l'accès à plus de 100.000 ménages, soit de plus de 500.000 personnes, à une électricité fiable.

PERECUT est le deuxième projet en cofinancement européen (AFD/KfW/UE) dans le secteur de l'électricité au Togo après le PEREL (projet d'extension du réseau électrique de Lomé), actuellement en cours de déploiement, marquant à la fois la très bonne coopération européenne dans le secteur énergétique au Togo et sa place centrale dans le secteur.

La signature de cette convention concrétise le fort engagement de la France, à travers l'AFD, pour la mise en œuvre des priorités togolaises en matières d'accès à une énergie fiable pour tous, dans la perspective de la mise en place du fonds « Électrification pour tous » promu par le gouvernement togolais.

Par la réhabilitation, l'extension et la densification des réseaux de distribution de 53 centres urbains du Togo, le projet permettra le raccordement de plus de 100 000 ménages, soit de plus de 500 000 personnes. Le projet contribuera ainsi directement à la réduction des inégalités en matière d'accès des populations aux services de base, en apportant une électricité fiable aux infrastructures sociales dans les villes de l'intérieur, et plus particulièrement dans leurs zones périurbaines. Les acteurs économiques de la zone du projet, quel que soit leur secteur d'activité, pourront accéder à une ressource en énergie électrique plus sécurisée, fiable et pérenne.

Le projet aura également des impacts positifs pour la CEET (Compagnie d'énergie électrique du Togo), la société nationale de distribution : baisse du niveau des pertes, amélioration de la qualité de service, et amélioration de la gestion financière grâce à l'inventaire et la réévaluation de ses actifs.

'Au Togo, la lutte contre la précarité énergétique constitue un levier de développement prioritaire du gouvernement que le groupe AFD est fier de soutenir au service des populations et des acteurs économiques', a déclaré Rémy Rioux.