Burkina Faso: Les remèdes naturels validés par la science

Vous avez sans doute déjà reçu des conseils pour lutter contre un rhume ou une petite imperfection, qu'on appelle souvent des « remèdes de grand-mère ». Ce sont des préparations naturelles à base de plusieurs produits pour résoudre un problème d'organisme. Si certains restent très approximatifs, d'autres ont été validés par la science grâce à des études précises. Alors, voici quelques pistes pour vos prochaines recettes.

Le café, un allié plus qu'un ennemi

Réputé pour être un excitant pas toujours bon pour le cœur et pour les articulations, le café pourrait en réalité avoir des vertus cachées. En effet, il permettrait de réduire la dépression, mais aussi les possibilités d'AVC. Une étude japonaise a démontré que consommer une tasse de café par jour suffisait à prévenir les troubles cardio-vasculaires. Bien entendu, il ne faut pas boire n'importe quel type de café : privilégiez des productions biologiques et éthiques, souvent moins riches en produits pesticides.

Côté beauté, le marc de café est un excellent moyen de lutter contre les cernes et de resserrer les pores. Ce n'est pas pour rien que le café est souvent présent dans des produits cosmétiques, notamment pour le gommage de la peau. Vous pouvez donc le recycler sous la douche et même en compost : c'est le remède naturel le plus pratique.

Le pouvoir des plantes

Quand on pense aux remèdes naturels, on pense immédiatement aux plantes et à leurs nombreuses opportunités de guérison. Ce n'est pas pour rien que certaines civilisations ont intégré les plantes dans leur médecine : c'est parce qu'elles ont de réels pouvoirs. Tandis que la fleur de camomille améliore la santé cardiaque et les problèmes digestifs, la menthe poivrée, déjà utilisée durant l'Égypte ancienne, est particulièrement efficace contre les maux de tête .Menthe

D'autres plantes méritent de figurer au tableau. C'est le cas des bienfaits insoupçonnés de l'huile de cannabis, faite à base de cette plante connue seulement pour son usage récréatif. Parmi ses bienfaits, on retrouve des vertus antiseptiques et antibactériennes, qui contribuent à un meilleur équilibre interne.

La phytothérapie et l'aromathérapie sont deux options de remèdes de grand-mères validés par la science.

La puissante argile

Que ce soit sous forme de cataplasme ou à consommer, l'argile est un autre remède de grand-mère dont les bienfaits ont été démontrés plusieurs fois. Purifiante, elle a de grands pouvoirs cicatrisants : ampoules, blessures, plaies... Il suffit d'appliquer un cataplasme. Elle est également anti-inflammatoire et permet de lutter contre les douleurs musculaires, y compris les maux de tête. Alliée avec quelques gouttes de menthe, c'est un combo parfait contre les migraines.

Plutôt que de l'utiliser pour des maux localisés, il est conseillé d'en faire une cure deux fois par an pour anticiper certains problèmes et remettre l'organisme à zéro. Il s'agit d'un remède ancestral que beaucoup de grands-mères conseillent afin de lutter contre les maux du quotidien, mais aussi les plus grandes maladies.

Vous le saurez maintenant : la science est du côté du café, des plantes et de l'argile en termes de bienfaits, n'hésitez pas à les utiliser !