Afrique: LDC CAF - Le Zamalek dénonce un match arrangé entre l'Espérance et le MC Alger

Finaliste de la dernière éditions, le Zamalek ne digère pas son élimination en phase de poule de la Ligue des champions africaine.

Privé de quarts de finale en dépit de sa victoire contre les Sénégalais de Teungueth (4-1), le club égyptien crie au complot, laissant entendre que l'autre match du groupe D entre l'Espérance de Tunis et le MC Alger a été arrangé.

Après sa victoire contre Teungueth samedi, le Zamalek avec 8 points, n'avait pas son destin en main. Il lui fallait attendre l'issue du match entre l'Espérance et le MC Alger qui devait déterminé son sort. Une rencontre qui s'est soldée par un nul (1-1) entre Tunisiens et Algériens et qui a permis au MC Alger de se qualifier avec 9 points, alors que le Zamalek espérait une victoire de l'Espérance.

Tout en criant au scandale, le porte-parole du Zamalek, Amr Al-Dardiri, a laissé entendre sur la chaîne du club que le match s'est terminé sur un arrangement.

« Tout le monde a vu comment la qualification s'est produite. Nous n'allons pas nous taire. Ce qui s'est passé au stade de Radès entre l'EST et le MCA et tout sauf loyal. La direction du club va saisir la CAF », a-t-il pesté.

Le Zamalek mauvais perdant ? La question mérite d'être posée.