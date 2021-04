Cote d'Ivoire: Education nationale/Mariatou Koné - «Tous ensemble, nous pourrions faire de la Côte d'Ivoire une puissance éducative»

La nouvelle ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, au cours de la cérémonie de passation des charges entre elle et l'ancienne responsable en charge de l'Education nationale, a émis un vœu. Celui de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne une puissance éducative dans un climat de paix, de sérénité et de civisme dans les écoles.

« J'ai foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire, en une école ivoirienne capable de produire les ressources humaines de qualité pour nous conduire au développement durable et à un mieux-être partagé », a-t-elle souhaité.

Le Pr Mariatou Koné a, toutefois, relevé que par la mutualisation des efforts, elle reste convaincue que son département ministériel, celui de l'Enseignement technique de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pourront atteindre plus facilement les objectifs qu'ils se sont assignés. « Ensemble, nous avons en main le capital humain de la Côte d'Ivoire et nous allons travailler à cela », a-t-elle promis.

Toutefois, elle a souhaité plein succès à la nouvelle ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora, à la tête de la diplomatie ivoirienne. « Je souhaite également beaucoup de réussite au ministre Koffi N'Guessan de l'Enseignement technique de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Bon vent également à mon frère Brice Kouassi dans la Modernisation de l'administration », a souhaité Pr Mariatou.

Bien avant, elle a traduit toute sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée en la portant à la tête du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Elle a également remercié le Premier ministre Patrick Achi pour l'honneur qu'il lui a fait en l'insérant dans l'équipe gouvernementale chargée de traduire la vision du Président de la République pour une Côte d'Ivoire solidaire.