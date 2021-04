Cote d'Ivoire: Diplomatie - L'ambassadeur Jean-Christophe Belliard assure la Côte d'Ivoire de l'accompagnement de la France

L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a indiqué le 12 avril 2021 à Abidjan, au sortir d'une audience avec le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, la volonté de la France d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique et social.

« Je suis venu féliciter le Premier Ministre pour sa nomination et faire le tour des grands dossiers. On rentre dans un moment nouveau. On sent bien une volonté d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le domaine économique et social en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du Président de la République ainsi que de celui du Premier Ministre. Et la France veut accompagner ce mouvement parce que notre intérêt est que la Côte d'Ivoire réussisse son développement économique et social pour se prémunir des dangers sécuritaires », a dit Jean-Christophe Belliard.

Pour l'ambassadeur, son pays sera totalement en ligne avec les grandes ambitions de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Et ce, sur les questions de développement de la cohésion sociale, d'augmentation du niveau de vie, de l'importance des secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, etc.

Les échanges avec le Premier Ministre Patrick Achi ont également porté, selon l'ambassadeur, sur l'importance du secteur privé qui est créateur d'emplois et de richesses. « La France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Il ne s'agit pas seulement du secteur privé français. Il s'agit aussi du secteur privé ivoirien, des petites et moyennes entreprises... Le problème de l'Afrique, c'est le sous financement du secteur privé. Or, il y a un certain nombre de structures qui permettent ce financement », a-t-il révélé.

Concernant le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), Jean-Christophe Belliard a annoncé qu'au terme du 2ème C2D, les discussions avec les autorités ivoiriennes pour un troisième C2D vont démarrer au mois de mai prochain.