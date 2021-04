Togo: Des fusils de chasse et des effets militaires saisis et 107 personnes arrêtées dans le Zio et le Doufelgou

C'est le fruit des opérations de contrôle effectuées dans les préfectures de Zio et de Doufelgou en début du week-end dernier.

D'après le communiqué du ministre de la sécurité, Yark Damahane, ces opérations qui ont eu lieu dans les localités de Kpali et Dévé (Préfecture de Zio) et dans les cantons de Pouda et de Massedena (Préfecture de Doufelgou), le Vendredi 09 Avril 2021, « dans les secteurs visités, les opérations ont permis d'interpeller cent-sept (107) personnes, de saisir divers objets. Il s'agit notamment, de dix (10) fusils de chasse, soixante-quatre (64) motos et trois tricycles sans pièces afférentes, d'une (01) machine à coudre, des armes blanches, du cannabis, des produits pharmaceutiques contrefaits et des effets militaires ».

Il est précisé que ces opérations ont eu lieu sur réquisition du Procureur de la République près du tribunal de première instance de troisième classe de Tsévié et du juge chargé du ministère public au tribunal de première instance de Niamtougou, en date du 8 avril 2021 et avait pour but de lutter contre la criminalité et de préserver la sécurité intérieure du pays, face aux menaces sécuritaires dans la sous-région.