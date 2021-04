Congo-Brazzaville: Gouvernement Sama Lukonde - Des jeunes aux commandes de la République

Deux mois après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, son gouvernement a été rendu public le 12 avril à travers l'ordonnance présidentielle lue par le porte-parole du chef de l'Etat sur les antennes de la RTNC.

Le gouvernement Sama Lukonde compte cinquante-six membres dont quatre vice-Premiers ministres, neuf ministres d'Etat, trente et un ministres, un ministre délégué et onze vice-ministres. Avec quinze femmes, le premier gouvernement de l'union sacrée de la nation s'est voulu inclusif avec la participation de toutes les tendances politiques nationales. Trois des quatre vice-primatures ont été attribués aux nouveaux alliés du chef de l'Etat.

Dix membres du gouvernement sortant ont été reconduits mais 4 seulement ont retrouvé leur portefeuille, notamment l'Urbanisme et Habitat, Affaires foncières, Commerce extérieur et les Postes, Télécom et Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce gouvernement a innové avec le portefeuille du numérique tandis que plusieurs ministères ont vu leurs compétences élargies en fonction du contexte actuel. Ainsi, le ministère de la Santé publique ajoute l'hygiène et la prévention ; le ministre des Petites et Moyennes entreprises s'occupera de l'entrepreneuriat et le ministère des transports et voies de communication est aussi chargé du désenclavement.

Les jeunes se retrouvent en bon nombre dans ce gouvernement avec notamment la présence du député Patrick Muyaya, le benjamin de la législature 2011, et Aminata Namasia la cadette de l'actuelle assemblée nationale. Autrefois vice-primature, le ministère du Budget devient un ministère d'Etat tandis que le ministère des Affaires étrangères figure parmi les quatre vice-primatures. Deux membres du cabinet du chef de l'Etat entrent au gouvernement, notamment Nicolas Kazadi devenu ministre des finances et Kolongele Eberande, ministre du numérique.