Congo-Kinshasa: Covid-19 - Aucun décès enregistré

La situation épidémiologique de la pandémie de covid-19 publiée par le bulletin de l'OMS indique qu'à la date du 12 avril, la RDC n'a rapporté aucun décès dans toutes les vingt-six provinces touchées par cette maladie.

S'agissant de nouvelles infections, il est à noter que la République démocratiqua du Congo (RDC) a enregistré trente-deux nouveaux cas de contamination par le coronavirus, dont onze à Kinshasa, huit au Nord-Kivu, sept au Sud-Kivu et six dans le Haut-Katanga. Les tests ont été réalisés sur les cent soixante-huit échantillons reçus pour l'analyse biologique à l'INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en RDC est de vingt-huit mille six cent onze dont vingt-huit mille six cent dix cas confirmés et un cas probable. Aucun nouveau décès de cas confirmés n'a été rapporté. Le total de cas mortels en RDC à la date du 11 avril est toujours de sept cent quarante-cinq soit un taux de létalité de 2,6 %.

Aucun patient supplémentaire n'est sorti guéri, selon la mise à jour fournie à la date du 11 avril. Le cumul de personnes guéries du nouveau coronavirus en RDC est de vingt-cinq mille huit cent quarante et un. Le taux de guérison est de 90,3 %. Le total de cas actifs est de deux mille vingt-cinq.

Depuis le début de l'épidémie, la ville-province de Kinshasa demeure, en termes de cumul de cas, l'épicentre du coronavirus en RDC. En semaine 14 (du 5 au 11 avril), le nombre de nouvelles infections au coronavirus a continué sa tendance à la baisse dans la plupart des provinces actives. On note également une circulation virale de moindre intensité à Kinshasa, mais la capitale de la RDC est toujours la ville la plus touchée avec 71,3 % du total de cas, suivie du Nord-Kivu (7,4%), du Haut-Katanga (6,6%), du Kongo central (6%), du Sud-Kivu (3,1%) et du Lualaba (3%). Dans ce contexte, l'adhésion aux mesures de prévention individuelles, le respect des mesures de freinage collectives et de réduction des contacts sont indispensables pour tous.