Congo-Brazzaville: Phase aller du Championnat national direct Ligue 1 - Etoile du Congo et Diables noirs complètent le podium

L'AS Otohô, Etoile du Congo et Diables noirs, c'est le tiercé gagnant de la phase aller de la compétition qui s'est achevée le 12 avril. Les trois clubs sont sur le podium au terme de la 13e journée.

On commence à voir un peu plus clair sur l'identité du futur champion du Congo. Après la première phase, l'AS Otohô parait la candidate la plus crédible. Le club a, en effet, fait une bonne première partie de saison en alignant douze victoires en autant de matches, avant de connaître une première contre-performance qui l'a obligé à partager, pour la première fois de la saison, les points avec un adversaire.

C'est à Pointe-Noire que l'AS Otohô, déjà assurée de terminer championne de la mi-saison, a concédé un nul d'un but partout face à l'As Cheminots. Diarra a ouvert le score pour l'AS Otohô avant que Gilson Vindou ne lui réponde. Elle termine la phase aller avec 37 points. Mais, c'est la bataille pour la deuxième place qui donnera plus de valeur au deuxième acte du championnat.

Car, la contre-performance de l'Etoile du Congo face à V Club Mokanda (1-1), le lundi au stade Alphonse-Massamba-Débat, a relancé le suspense dans la course à la deuxième place qualificative à la Coupe africaine de la Confédération. Les Stelliens qui menaient au score à la 41e, grâce à Gauthier Madzou, ont été rejoints au score par le dernier du classement à la 77e minute. le but portait la griffe de Kondé Mabandza. L'Etoile du Congo se maintient toutefois à la deuxième place avec 24 points soit un de plus que les Diables noirs qui n'ont pas fait de détails devant le FC Nathalys (3-1). Dorcas Akanapio a inscrit un doublé respectivement à la 8e et 79e minute. Lorry Nkolo a participé à ce festival en inscrivant à la 37e minute, le deuxième but diablotin.

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) est le plus grand perdant de cette dernière journée de la première phase. Les Aiglons ont été surpris par la Jeunesse sportive de Talangaï qui leur a infligé une défaite de (0-2), précipitant ainsi leur chute du podium. Le Cara qui n'a pris qu'un seul point lors des deux dernières journées du championnat se retrouve quatrième avec 21 points, soit un de plus que l'AC Léopards qui a fait jeu égal à Dolisie face à Patronage Sainte-Anne (1-1). La JST pointe son bout du nez à la 6e place avec 18 points devant le FC Nathalys (17 points).

Le FC Kondzo fait aussi une belle remontée au classement avec ses 16 points. l'As Cheminots est 9e avec 14 points. L'Interclub qui a écrasé le Racing club de Brazzaville (4-0) est revenu à la hauteur de Nico-Nicoyé 12 points, soit deux de plus que Patronage et trois de plus que le RCB (9 point) . V Club reste le bon dernier avec (7 points).