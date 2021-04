Sénégal: Initiation aux métiers de l'économie maritime du gaz et du pétrole - La jeunessse de Mbour, à l'école d'Amdem

L e mouvement Amdem "Agir avec Macky pour le développement de Mbour" dirigé par le président Cheikh Issa Sall a tenu le week-end écoulé, à Mbour, un forum autour des métiers de la mer, portuaires, pétroliers et gaziers. La rencontre a mobilisé des centaines de jeunes venus s'imprégner de ces pistes de formation et d'emplois.

Ainsi, le forum en résumé sur l'emploi des jeunes dans le secteur de l'économie maritime du pétrole et du gaz animé par le Capitaine Diam, expert et consultant autour des métiers maritimes et offshore, a posé en revue en revue les niches d'emplois à partir des blocs pétroliers et des possibilités d'emplois offertes. Pour lui, sur les blocs, il y a des plateformes, des sortes d'usines utilisant de la main d'œuvre en allant des moyens d'accès, du transport des travailleurs, leur restauration. Il a attiré l'attention des jeunes pêcheurs aux métiers de plongeurs pour les travailleurs d'extraction du pétrole des blocs.

Interrogé, il a expliqué toute l'importance d'imprégner les jeunes pour les déterminer à avoir des vocations. Il a confirmé par ailleurs la possibilité d'avoir des formations et de les faire dans de très bonnes conditions pour dispenser des compétences aux aspirants à ces métiers et les rendre opérationnels.

Cheikh Issa Sall, le président Amdem et directeur général de l'Agence de développement municipal a vu dans l'animation du forum une volonté affichée de répondre aux orientations du président de la République et de donner aux jeunes toutes les possibilités de se former aux métiers de la mer, du pétrole et du gaz. Il a tenu de procéder à l'approfondissement des pistes dégagées lors du forum mais aussi d'explorer toutes les pistes pouvant donner aux jeunes de l'emploi. Il a rappelé la présence de l'Aibd ; le port de Ndayane, les stations balnéaires de Saly-Portudal et Pointe-Sarrène qui ont la possibilité d'offrir des emplois. C.I. Sall a tenu à saluer la dynamique unitaire de tous les responsables de la majorité présidentielle qui ont répondu à l'appel. Il fait taire les supputations autour de lui comme empêcheur de tourner en rond lors des joutes électorales locales.

Selon ses propos, il a appartient à la majorité présidentielle et toutes les équipes travaillent pour le président Sall.