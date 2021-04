Sénégal: Pourvoi de nouvelles charges - Quatre notaires associés prêtent serment à Dakar

Apres avoir réussi au concours très sélectif et fait un stage de trois ans, quatre (4) notaires ont prêté serment hier, lundi 12 avril 2021, devant la Chambre civile et administrative de la Cour d'appel de Dakar. Nécessitant la probité et respect du secret professionnel, le métier du notaire requiert toute une compétence qui fait que n'importe qui ne peut l'exercer.

Moment d'affirmation solennelle, faite pour attester la vérité, la prestation de serment demeure incontournable dans la carrière professionnelle du notaire. En ce sens, Serigne Amadou Tamsir Ndiaye, Mory Diakhaté, Emile Souleye Gueye et Aïcha Lô ont fait face à l'autorité de la Chambre civile et administrative de la Cour d'appel de Dakar pour jurer de mener à bien leur choix qui est la fonction du notaire. Une fonction qui ne rime pas avec la corruption.

Pour Me Ibrahima Ndiéguène, Secrétaire général du Conseil de l'Ordre des avocats, «le serment est un acte important sinon essentiel qui va les accompagner mais soumis à l'usure du temps. Il leur appartient de le renouveler et d'en faire un bréviaire ; ce qui éviterait les errements qui pourraient compromettre leurs carrières. Ils vont forcer le respect de leurs pairs et gagner la confiance de la population. J'ose espérer qu'ils feront bon usage de leur serment», précise-t-il. Avant de leur rappeler qu'«être notaire au Sénégal, c'est appartenir à une élite. Et lorsqu'on en appartient, nous n'avons que des privilèges et des obligations ; donc il faut faire la part des choses, essayer d'avoir un comportement équilibré. Nous sommes, par nos fonctions, une autre partie isolée ; le notaire comme tous les autres acteurs de la justice ne pourront se comporter comme tout justiciable. Le fait d'appartenir nous impose un comportement exemplaire à l'intérieur de nos offices mais partout où nous sommes dans la vie».

Faisant un peu d'histoire, il reviendra sur «l'importance du notaire qui dans la Grèce Antique. Dans une société organisée, il faut des gens qui consignent les conventions établies entre les parties pour les sécuriser. Le notariat a précédé l'indépendance au Sénégal qui s'est déployé à travers les greffiers. A partir de maintenant, le plus dur a commencé, vous avez le flambeau, il n'est plus question de liberté sur vos comportements, un notaire ne doit pas beaucoup parler. Il ne parle pas parce qu'on lui confie des secrets, on lui confie des choses que les concernés veulent tenir secret», confie Me Ndièguéne.

Selon le président de la Chambre de la Cour d'appel, les fonctions de notaire exercées dans les domaines, les citoyens gagneraient à mieux connaitre la mission qui leurs sont dévolues. La formation du notaire constitue, à ses yeux, le socle sur lequel reposent la compétence, la notoriété et la légitimité des décisions ; d'où le respect l'obligation de la formation continue. Il a insisté aussi sur les règles d'éthique dans le métier du notaire. «Le serment en tant que déclaration est un acte grave car il met en jeu l'honneur et le respect du secret professionnel de la personne et de ce qu'il s'engage à son respect, sous peine de sanction. Vous devez toujours garder en bandoulière les formules de votre serment», conseille le président de la Chambre de la Cour d'appel.

Le président de la Chambre des Notaires, Me Alioune Ka, annonce que «cette nomination marque la fin d'un long parcours. Pendant ce parcours, ils ont fait preuve d'abnégation, de courage, de rigueur, de professionnalisme. Ce qui leur a donné, au terme d'un stage, d'être aujourd'hui nommé en qualité de notaire salariés ou de notaires associés. Cette nomination est importante à plus d'un titre. Elle marque la confiance qu'ils ont eue de leurs pairs qui ont été leurs maîtres de stage, à qui ils ont donné satisfaction. L'association est un exercice difficile, mais je pense que, avec ce qu'ils ont montré à leurs pairs, ils pourront le faire dans les meilleures conditions. Le notariat préfère aujourd'hui de procéder par des regroupements professionnels. Et ces nominations ne seront pas les dernières. Il y a 20 autres charges qui devront être pourvues. Cette année, la Chambre de notaire s'est engagée à faire une répartition équitable des charges».

Pour terminer, Me Alouine Ka indique que «le notaire est astreint à une obligation de résultat. Le notaire est un collecteur d'impôts et un manipulateur de fonds publics. Donc, c'est en ce sens que je les incite toujours à avoir la tête sur les épaules, à suivre les règles édictées par notre profession et à faire preuve de déontologie et à maintenir le secret professionnel et de ne pas être animé par le gain de l'argent facile. Parce que, malheureusement, si on ne fait pas attention dans l'exercice de la profession de notaire on peut confondre les deniers publics qui nous sont confié avec les honoraires qui nous sont payés dans le cadre de notre prestation».