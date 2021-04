Afrique: Groupe BGFIBank - Le résultat net consolidé est de 44 milliards de FCFA au 31 décembre 2020

Réuni le 2 avril 2021, sous la présidence de Henri-Claude Oyima, le Conseil d'Administration de BGFI Holding Corporation a examiné les activités du Groupe BGFIBank au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et arrêté les comptes dudit exercice. Selon un communiqué de presse, cette session fut l'occasion de passer en revue une année 2020 sujette à de nombreux challenges et marquée par des performances remarquables, malgré un contexte économique et social impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

« L'exercice 2020 qui a été l'année de clôture du Projet d'entreprise du Groupe BGFIBank « Excellence 2020 » s'est terminée avec un résultat net consolidé qui a atteint le niveau historique de 44 milliards de FCFA, soit une hausse de 114% par rapport à l'exercice 2019 », lit-on dans le document. Selon la même source, le Groupe BGFIBank qui évolue dans des environnements juridiques et règlementaires de plus en plus exigeants a su démontrer une fois de plus sa résilience.

«Un résultat net consolidé de FCFA 44 milliards en hausse de 114% (soit +141% en part du groupe) ; une augmentation du produit net bancaire de 13% ; une stabilité des frais généraux, malgré la hausse des amortissements liés aux actifs immobiliers ainsi qu'à l'avancée des projets de digitalisation ; un coût du risque en forte baisse (-94%) ; un total bilan en hausse de 12% ; une solidité financière renforcée; une situation nette de 16% ; un ratio de solvabilité (Cet1) de 20%; des fonds propres réglementaires en hausse de 21% ; une trésorerie nette en hausse de 26% », détaille le document.