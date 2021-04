Congo-Brazzaville: Nouveau gouvernement - Aminata Namasia, la plus jeune ministre

Aminata Namasia, 28 ans, a été nommée vice-ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique du nouveau gouvernement de la RDC rendu public le 12 avril. Elle est la personnalité la plus jeune de ce gouvernement qui compte cinquante-sept membres, dont quatorze femmes.

«Mes sincères remerciements au chef de l'Etat et garant du bon fonctionnement des institutions ainsi qu'au Premier ministre pour leur confiance. Loin d'être un privilège, c'est une responsabilité et un énorme défi à relever. La jeunesse a encore gagné », a déclaré la nouvelle vice-ministre sur ses réseaux sociaux. Avec sa nomination, Aminata Namasia fait désormais partie du cercle très fermé de jeunes ministres de moins de 30 ans en Afrique, avec Emma Theofelus, 24 ans, vice ministre des Technologies de l'information et de la communication de la Namibie ainsi que Yacine Oualid, 27 ans, ministre délégué aux startups dans le gouvernement algérien.

Avant d'être la plus jeune membre du nouveau gouvernement, Aminata Namasia était déjà la plus jeune députée du pays, élue à l'âge de 25 ans, lors des élections législatives du 30 décembre 2018 dans la circonscription électorale de Bambesa, dans la province du Haut-Uélé (nord-est). Cette circonscription électorale n'avait qu'un seul siège à pourvoir et comptait vingt et un candidats dont seize hommes et cinq femmes.

Membre du Parti congolais pour le développement, son statut de députée la plus jeune de l'actuelle législature lui a notamment permis d'être deuxième assistante du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution qui stipule que ce bureau est présidé par le député le plus âgé , secondé par les deux députés les plus jeunes. Aminata Namasia y a exercé la fonction de questeur. Plus récemment, au sein du « bureau d'âge », mis en place après la déchéance de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale, que dirigeait Jeanine Mabunda, Aminata Namasia a également occupé le poste de questeur. Aminata Namasia est diplômée en économie monétaire en 2017 de la Faculté d'administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo. Elle est la présidente de la Fondation Aminata-Namasia et également ambassadrice avec le Programme alimentaire mondial pour le projet Cantine scolaire à Rutshuru au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).