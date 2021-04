Ethiopie: Meryame Kitir débloque quatre millions d'euros pour les victimes de la violence au Tigré

communiqué de presse

Bruxelles — - Cinq mois après le début du conflit dans le Tigré nous parviennent de plus en plus de témoignages faisant état de violences extrêmes. La ministre de la Coopération au Développement, Meryame Kitir, a dès lors décidé d'augmenter de quatre millions d'euros les fonds destinés au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), spécifiquement pour l'accueil et la protection des victimes.

Au début de novembre 2020, un conflit a éclaté entre le gouvernement éthiopien et des groupes armés régionaux dans la région du Tigré. Plus de 60 000 Éthiopiens ont cherché refuge au Soudan, mais les violences se poursuivent et la situation humanitaire continue à se détériorer. Les travailleurs humanitaires et les installations sanitaires ont également été durement touchés par les combats.

Aide humanitaire

Selon l'ONU, quelque 4,5 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire au Tigré (nourriture, santé, eau potable, ...). 1 million de personnes sont en fuite. Même si l'accès à l'aide est plus facile dans les zones urbaines, l'accès de l'aide humanitaire aux autres zones, plus rurales, reste difficile.

En outre, les besoins de protection et de prévention contre les violations des droits de l'homme sont particulièrement élevés. De plus en plus de rapports horrifiants font état de meurtres, de violences sexuelles et de pillage des ressources alimentaires. C'est dans ce contexte que la ministre Kitir a décidé de débloquer quatre millions d'euros pour un projet du Comité international de la Croix-Rouge. L'accent sera mis sur la protection de la population touchée. Une attention particulière sera accordée aux victimes de violences sexuelles.

"La Belgique est préoccupée par la situation au Tigré depuis quelque temps déjà. A travers ce projet, je veux aussi agir de manière effective", a déclaré la ministre Kitir. "Le Comité international de la Croix-Rouge a été l'un des premiers acteurs sur le terrain à fournir une aide humanitaire et font des efforts considérables pour apporter une aide dans des zones difficiles d'accès. Ils assurent un rôle crucial en fournissant accueil et protection aux victimes. Je pense en particulier à l'accueil et à la protection des femmes victimes dans la région."

Par ailleurs, la Belgique fournit également une aide humanitaire par le biais de fonds flexibles. Ceux-ci ne sont pas liés à une action d'aide spécifique, mais s'inscrivent dans la stratégie humanitaire de notre pays pour permettre aux organisations d'aide (telles que l'OCHA, le PAM, la FAO, etc.) de répondre rapidement et efficacement aux besoins actuels. Une partie de ce financement flexible aidera les personnes en Éthiopie. Malheureusement, même avant le conflit du Tigré, le pays était déjà aux prises avec des besoins humanitaires élevés dus au changement climatique et aux conflits internes.

Enquête indépendante

Outre l'aide humanitaire, la ministre Kitir souligne également l'importance d'une enquête indépendante sur les crimes commis au Tigré. Ces crimes ne peuvent rester impunis. En plus de soutenir les victimes, le Comité international de la Croix-Rouge recueillera des témoignages, documentera les abus et rappellera aux acteurs qu'il est de leur responsabilité de veiller à ce que le droit international humanitaire soit respecté.

