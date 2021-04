Algérie: Journée du savoir - Près de 400 ouvrages et photographies exposés à El Tarf

El Tarf — Près de 400 ouvrages et photographies consacrés à l'association des oulémas musulmans algériens (AOMA) et diverses thèses de doctorat sont exposés au niveau de la bibliothèque centrale de l'université Chadli Bendjedid d'El Tarf, à l'occasion de la célébration de la journée du savoir (16 avril).

Organisée par le laboratoire du patrimoine et des études linguistiques relevant de l'université d'El Tarf, en étroite collaboration avec le bureau d'El Tarf de l'association des oulémas musulmans algériens, cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle et scientifique célébrant le 16 avril, en hommage au cheikh Abdelhamid Benbadis disparu le 16 avril 1940, a indiqué Samia Bahi, sous directrice chargée des activités culturelles, scientifiques et sportives à l'université d'El Tarf.

Une panoplie de livres, revues, documents et de thèses consacrés à l'AOMA et son rôle ainsi qu'au legs du cheikh Benbadis, illustre homme de lettres et penseur natif de Constantine, l'une des villes vitrines du rayonnement culturel algérien, est ainsi proposée à travers différents stands dressés au niveau de cet espace universitaire qui draine depuis son ouverture, hier lundi, et pour une durée de quatre jours, de nombreux visiteurs, principalement des étudiants.

Au menu de cette semaine culturelle et scientifique figure également le premier championnat estudiantin inter-facultés, prévu aujourd'hui mardi, premier jour du mois de Ramadhan, en sus d'un séminaire international en ligne dédié aux écrivains de l'association des oulémas musulmans algériens, organisé par le laboratoire du patrimoine et des linguistiques, a ajouté la même source.