Maroc: L'ICESCO lance la 2è édition de ses programmes ramadanesques

Rabat — L'Organisation du Monde islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement de la deuxième édition de ses programmes ramadanesques "Nafahat Ramadaniya" et "Ouamadat Fikriya" qui s'articulent autour de vidéoclips donnant la parole à d'éminentes personnalités intellectuelles, culturelles et religieuses.

Ces vidéoclips seront diffusés sur le site Web de l'ICESCO, ainsi que sur les différentes plateformes, pages et comptes de réseaux sociaux de l'Organisation à partir de ce mercredi, a indiqué l'ICESCO dans un communiqué.

La même source précise qu'à travers cette initiative, l'ICESCO vise à partager des messages thématiques et constructifs mettant en évidence l'action fondamentale des femmes et des hommes dans la réforme de la société et la consolidation des valeurs religieuses fondées sur la paix, la tolérance et la coexistence entre les sociétés.

L'Organisation ambitionne également, poursuit le communiqué, à discuter les questions d'actualité importantes ainsi que les idées nouvelles qui enrichissent la vie culturelle, contribuent au renouvellement des champs de la pensée, de la culture, de la littérature et de la sciences, œuvrent à la promotion des valeurs de paix et au partage de la connaissance et facilitent l'échange entre les éminentes personnalités religieuses, culturelles et intellectuelles et le grand public, en vue de soutenir le dialogue spirituel et intellectuel.