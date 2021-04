Mauritanie: La ministre du Commerce supervise le lancement de l'opération Ramadan de vente des produits de base

Nouakchott — La ministre du Commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a supervisé mardi dans la moughataa de Riyadh le lancement de l'opération Ramadan pour l'année 1442 de l'Hégire.

Cette opération vise à fournir aux citoyens en général et aux personnes à faible revenu en particulier les denrées alimentaires de consommation courante au cours de ce mois sacré à des prix réduits.

La ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme a affirmé, dans un discours à cette occasion, qu'au terme de cette opération 12 points pour la vente de riz, d'huile, de dattes, de lait en poudre, de pommes de terre, d'oignons et de sucre à prix réduits seront ouverts dans les trois wilayas de Nouakchott.

Elle a indiqué que deux points de vente seront également ouverts dans la ville de Nouadhibou et d'autres dans les capitales des wilayas de l'intérieur, notant que ces denrées seront rendues disponibles à prix réduits tout au long de ce mois béni.

Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass a précisé que le Commissariat à la sécurité alimentaire distribuera gratuitement des denrées alimentaires à partir de la semaine prochaine durant tout le mois de jeûne, à quelque 210000 familles inscrites au registre social.

De même, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel effectuera, pour sa part, des distributions des quantités de produits alimentaires aux mahadras.

La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a expliqué que le coût total de l'opération Ramadan cette année s'élève à un milliard et 228 millions et 851 mille et 720 ouguiyas. l'État supportant 68% de ce coût, notant que ces chiffres n'incluent pas les quantités de pain et de poisson qui seront vendues dans des magasins séparés, mais elles sont soumises à la même réduction de 70 pour cent.

Elle a indiqué que le secteur du commerce, de l'industrie et du tourisme s'emploie à assurer la continuité de l'approvisionnement des marchés nationaux en biens et produits de première nécessité et à stabiliser les prix, en particulier les matières de consommation courante, non seulement pendant le mois du Ramadan mais de manière continue, notant que le ministère intensifiera la surveillance des marchés et le contrôle des prix en ce mois sacré afin de garantir la satisfaction des besoins des citoyens.

Elle a ajouté que l'opération cette année comprend aussi l'ouverture de dizaines de points de vente de poisson dans un effort pour rapprocher le service de fourniture de poisson de qualité du consommateur dans les moughataas de Nouakchott.

La Société mauritanienne de distribution de poisson continuera les distributions gratuites et la vente subventionnée de poisson au profit des groupes vulnérables, notant que l'opération prévoit également des étalages pour la vente de pain au prix réduit de 30 ouguiyas.

La ministre a déclaré que l'opération Ramadan cette année, qui est supervisée par le département du commerce, de l'industrie et du tourisme, verra la contribution du ministère des pêches et de l'économie maritime, le Commissariat à la sécurité alimentaire, la Délégation générale "Taazour" pour Solidarité et la lutte contre l'exclusion, en plus de la Fédération mauritanienne des boulangeries et de la confiserie.

À son tour, le maire de la commune de Riyadh, M. Abdallahi Mohamed Idriss, a exprimé sa gratitude pour le lancement de l'opération par la municipalité de Riyad, qui a besoin de plus de soutien et compte de nombreux citoyens à faible revenu. Il a salué les nombreux programmes sociaux qui ont été orientés vers les franges vulnérables de la société au cours de la période récente et les réalisations accomplies à différents niveaux.

Cette opération permettra aux citoyens d'obtenir des denrées de base à des prix réduits, comme suit:

Un kilogramme de riz coûte 15 onces

Un kilogramme de sucre au prix de 16 onces;

Un litre d'huile de table équivaut à 30 UM;

Un kilogramme de dattes au prix de 70 UM;

Un kilogramme de lait en poudre coûte 70 UM;

1 kg de pommes de terre 12 UM;

1 kilogramme d'oignon coûte 12 UM;

Après l'ouverture de l'opération Ramadan, la ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité un certain nombre de magasins de produits alimentaires, des étals de pain et un certain nombre de points de distribution du poisson dans la moughataa de Riyadh, ainsi que le marché aux légumes de la moughataa d'El Mina.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, du ministre de la pêche et de l'économie maritime, du commissaire à la sécurité alimentaire, du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion "Taazour", du wali de Nouakchott- Sud, et des autorités sécuritaires de la wilaya.