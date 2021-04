Algérie: GN - Mise en place d'un dispositif sécuritaire spécial Ramadhan

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place, à l'occasion du mois sacré, un dispositif préventif pour sécuriser les différents espaces publics, le réseau routier et les lieux de culte à travers le déploiement de formations fixes et mobiles soutenues par les escadrons de la GN, indique mardi un communiqué de ce corps constitué.

Ce Plan porte, dans le cadre de l'exercice des missions de police économique, sur "l'intensification des activités de lutte contre toutes formes de spéculation, de monopole et de fraude en matière de produits de large consommation", précise la même source qui réitère "la confiance de la GN dans la coopération et le civisme des citoyens pour le signalement de toute infraction".

Par ailleurs, le Commandement de la GN a annoncé le lancement prochain d'une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière, en coordination avec les différents partenaires et acteurs et l'accompagnement des médias pour "accompagner les usagers de la route et atteindre les objectifs tracés pour réduire les accidents de la route".

Les éléments de la GN s'attèleront à sensibiliser les usagers de la route les risques du manque du sommeil et de l'épuisement sur la concentration durant la conduite et aux dangers de l'exces de vitesse et de certaines manœuvres, notamment juste avant l'Iftar.