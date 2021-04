Maroc: Manifestation à Meknès après le suicide d'un homme victime de violence policière

Rabat — Des centaines d'habitants de la ville Boufakran, à la périphérie de Meknès au Maroc ont manifesté lundi après le suicide d'un homme victime de violence policière, rapportent des médias.

Selon des vidéos transmises en direct, plusieurs personnes sont sorties dans la rue scandant des slogans contre la "Hogra".

Le jeune quarantenaire qui a mis fin à sa vie, vendredi dernier, a expliqué dans une lettre laissée, que la raison de son acte vient en réponse à "la violence et les insultes" dont il a fait l'objet par deux agents des forces de l'ordre. Il a ajouté qu'il tient pour responsable les autorités locales et les "personnes qui l'ont insulté et battu".

L'association marocaine de défense des droits de l'Homme a affirmé que le jeune homme avait demandé aux autorités locales de fournir une ambulance pour transporter sa soeur malade à l'hôpital. Une demande qui a non seulement été rejetée, mais il a aussi fait l'objet de "toutes formes d'insultes et de coups".

L'association des droits de l'Homme a appelé à une "enquête sur les circonstances et les causes" de l'incident et à "juger tous les responsables qui ont contribué directement ou indirectement à cet évènement tragique".

L'association a tiré la "sonnette d'alarme en raison de la situation sanitaire dans la région, de la médiocrité des services, de l'absence d'un médecin en chef, ainsi que de l'absence d'ambulances".