Gabon: BDEAC - Fortunato-Ofa Mbo Nchama reçu par Ali Bongo Ondimba

Libreville, le 13 avril 2021 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au palais du Bord de Mer avec monsieur Fortunato-Ofa Mbo Nchama, Président de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale(BDEAC), qu'accompagnaient mesdames Marie Delphine Lemanga Emande épouse Mbiake et Roku Gaetjens Yourdy, respectivement Représentante Résidente et Chef de division Gestion des Portefeuilles.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Chef de l'Etat et les représentants de l'Institution bancaire d'échanger sur le fonctionnement et la situation de financement de ladite institution au cours de ces dernières années. Les questions de coopération entre la BDEAC et le Gabon ont également fait l'objet des discussions.

Pour rappel, la BDEAC s'est toujours dit prête à accompagner le Gabon dans la concrétisation de ses projets de développement. Notamment le soutien aux PME gabonaises à travers le groupe COFINA en vue d'aider ces dernières à développer leurs activités dans un contexte de crise sanitaire lié à la covid 19, la construction des tronçons Kogo-Akurenam afin de relier le Gabon et le sud-est de la Guinée Equatoriale ainsi que la production et l'interconnexion des réseaux électriques et de communication.

A l'issue de cet entretien, le Président de la République n'a pas manqué de souligner le rôle majeur de la BDEAC dans la réalisation de projets vecteurs de croissance et de développement pour notre pays.