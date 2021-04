Angola: L'agriculture et le commerce dominent les projets financés par PRODESI

Sumbe — L'agriculture, avec 351 projets approuvés, et le commerce et la distribution, avec 216, sont les secteurs les plus financés dans le Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et au remplacement des importations (PRODESI), depuis 2019, a informé mardi le secrétaire d'État à l'économie, Mário Caetano.

S'exprimant lors du briefing bihebdomadaire du ministère de l'Économie et du Plan, il a souligné que l'industrie manufacturière suit, avec 111 projets, l'élevage (30), l'aquaculture (24) et la pêche maritime (23) et continentale (05).

Mário Caetano a déclaré que depuis 2019, les instruments et produits financiers dont dispose PRODESI ont permis d'approuver 760 projets, en vue de créer environ 50.000 emplois.

Les projets approuvés, a-t-il dit, s'élèvent à un montant d'environ 511,6 milliards de kwanzas, et en ce qui concerne le Programme de conversion de l'économie informelle (PREI), 65 demandes de crédit ont été enregistrées la semaine dernière, pour un montant de 112,3 millions de kwanzas.