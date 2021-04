Cote d'Ivoire: Région du Tonkpi / Man - Propagation du Coronavirus : Les journalistes appelés à la rescousse

Cela est devenu un secret de polichinelle. La maladie à coronavirus sévit à grande échelle dans la ville de Man. Ce sont plus de 60 cas actifs qui ont été diagnostiqués avec plus de 2 décès. L'annonce a été faite par le Directeur Régional de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Docteur Tia Mamadou au cours d'une rencontre qu'il a voulu avec la Presse locale, ce mardi 13 Avril 2021.

Au vu du désordre et du non-respect des mesures barrières universelles dans la cité des 18 Montagnes et localités environnantes, la situation risque d'être plus catastrophique les jours à venir d'où l'appel du Docteur Tia Mamadou à l'endroit des femmes et hommes des Média du Tonkpi à aider les spécialistes de la Santé et de l'Hygiène, invitant les populations au strict respect de ces mesures qui, pour rappel, sont entre autres, le port du masque dans les lieux publics et véhicules de transport en commun, le lavage régulier des mains ou l'application du gel hydro alcoolique dans les paumes et dans le dos des mains, éviter les accolades, s'abstenir des salutations physiques et garder une distance d'au moins un mètre d'avec son interlocuteur. Les femmes et hommes des Média, ont été instruits pour l'occasion sur le mode de transmission et de prévention des maladies à Coronavirus et Ebola pour leur permettre d'être plus efficaces dans leur mission de sensibilisation et d'éducation de masse.

Au terme de la rencontre, le Directeur Régional de la Santé et de l'Hygiène Publique de Man a informé la Presse que la campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré à Man depuis le Jeudi 11 Avril dernier et que toutes les personnes peuvent se faire vacciner au CHR, à la Préfecture et dans les différentes structures hospitalières de Man. Prenant la parole au nom de ses pairs, le Président des Femmes et Hommes de Média du Tonkpi TMC, Ousseynou Kindo a rassuré le Docteur Tia Mamadou de la disponibilité de la Presse du Tonkpi, dans toutes ses composantes, à œuvrer pour faire barrage au coronavirus.

Pour rappel, le TMC a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans les villages, campements, communes et Sous-Préfectures de Man mais également dans les gares routières et sur les marchés pour véhiculer le message du respect des mesures barrières contre la COVID-19.