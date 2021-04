Madagascar: Gestion durable de la faune sauvage - Le droit et les connaissances scientifiques au menu d'un webinaire, demain

« Comment le droit peut-il soutenir la gestion durable de la faune sauvage ? » Telle sera la grande question à explorer, demain 15 avril, lors d'un webinaire, initié par le Programme de gestion durable de la faune sauvage (Sustainable Wildlife Management «SWM » Programme). Une démarche destinée à mettre en relation les différentes sources de droit et les connaissances scientifiques. Y interviendront, Rinah Razafindrabe, directeur des Aires Protégées, des Ressources Naturelles renouvelables et des Écosystèmes (DAPRNE) au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et Saholy Rahelisoa, Professeure de droit public à la Faculté de droit et de sciences politiques, Université d'Antananarivo.

Ce webinaire fait suite à la démarche de SWM Programme qui met à contribution son expertise, afin de soutenir des processus de réforme juridique à la fois participatifs et adaptés aux spécificités des pays dans lesquels le programme opère.

A Madagascar où la gouvernance des ressources naturelles nécessite une réforme juridique solide tout en tenant compte des spécificités du pays, une meilleure compréhension des cadres juridiques, incluant droit statutaire et coutumier, permettrait de venir à bout de plusieurs obstacles persistants.

Le SWM Programme a développé cinq outils et méthodologies pour obtenir une compréhension fine des cadres juridiques régissant la gestion de la faune sauvage. Ces outils ont permis de réaliser une analyse juridique transversale qui peut être mise à contribution dans le processus de réforme législative. Pour mettre en relation les résultats de ces analyses et les connaissances scientifiques (naturelles et sociales) obtenues dans le cadre du programme, celui-ci travaille avec les acteurs nationaux. C'est à ce titre que le programme soutient « Groupe de travail sur la réforme de l'Ordonnance sur la chasse » créé par le MEDD et soutenu par la Wildlife Conservation Society (WCS). La nature et les avantages de ce soutien seront présentés plus en détail au cours du webinaire de demain après-midi, de 16h à 17h30. Pour y participer, demander le mot de passe de l'événement à l'adresse électronique swm-programme@fao.org.