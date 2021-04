Madagascar: Omnisports - Hommage de Alain Cobra à Berthin Andriamiharinosy

La disparition de celui qu'on appelait Berhin, Tsamy ou Ra Mauro le 5 avril dernier, a ému le monde sportif, du handball et du football à Madagascar et pleins d'hommages ont été émis depuis l'annonce de son décès.

« Quelques anciens partenaires, joueurs et amis comme Charlot, Dafy, Veve-Olivier (au football) ou Fidèle, Jacquelin Rananjason et moi-même au handball avons d'abord fait part de notre grande tristesse en apprenant la mort de la « Légende » Berthin. Nous avons vécu ensemble de très belles aventures dans ce club qui ne ressemble à aucun autre, l'AS St Michel. De ces aventures qui marquent toute une carrière et fabriquent de magnifiques souvenirs comme les titres de champion de Madagascar que ce soit au foot ou au handball (plus de 10 fois champion consécutif). Berthin a été un avant-gardiste sur les méthodes, tactiques de jeu, les combinaisons diverses au handball. C'est lui qui a incarné le mieux le handball dans notre pays. Il avait à la fois quelque chose de remarquable, de discret et de fort, très grande personnalité.

C'était un homme au caractère compliqué mais il avait tellement de qualités à côté. Pour le handball malgache, je ne dirai même pas que c'est une légende mais un MYTHE ! Généreux, collectif et à la fois aussi réservé. C'est une personne qui, tant qu'il pouvait ne pas être sur une photo, il le faisait. Il n'aimait pas se mettre en avant. Ton histoire avec l'As St Michel et le Handball Malgache ne se finira jamais, à nous maintenant de faire perdurer ton nom, de raconter aux futurs générations, d'expliquer quel joueur, entraîneur et homme pour le handball tu étais.

En 1961, tu fus un des 1ers membres de la Fédération Malgache de Handball. Tu avais une énergie inégalée. Avec ton énergie débordante, ton courage sans limite, ta force de persuasion, tu nous as amené en 1978 jusqu'en demi-finale aux jeux Africains d'Alger (classé 4ème), des championnats d'Afrique, tu as amené à réaliser des projets formidables comme celui de promouvoir le handball à l'île Maurice ou de l'île de La Réunion. Président de la zone 7 Handball Africaine, membre indéniable de la confédération Africaine de Handball dont le seul but était d'encenser le handball. Merci Berthin pour ta passion au Handball, pour tous ces moments de vie pleins d'anecdotes, de bonheur, de tristesse, de joie, de peine, de rire... Merci pour toutes ces émotions. Je te vois autour d'un ballon de hand avec les Saleh, Rasendra, Andréas, Jean Ratsirahonana, Lecat et autres joueurs de handball de notre époque, sans oublier Frère FAZIO. Ton ami Alain Cobra !! ».