Madagascar: Tradition - Le nouvel an d'Anosimanjaka soumis au contexte sanitaire

Anosimanjaka risque d'être moins festif que d'habitude pour le nouvel an de cette année. (crédits photos : Zanadranavalona Anosimanjaka)

L'apparition de la pandémie en 2020 et sa résurgence en 2021 tombe chaque fois à la période où les traditions malgaches remplissent le calendrier. Cette année, le nouvel an d'Anosimanjaka sera célébré mais avec grande précaution.

Cette année, le nouvel an des dignitaires Zanadranavalona d'Anosimanjaka sera célébré le 12 mai. Cette célébration annuelle a été respectée durant plus de quatre siècles dans ce village au nord de la capitale. Plus précisément, selon la tradition, le 11 mai devrait être le jour du bain rituel ou « Fandroana » et de l'« arendrina ». Jour durant lequel, les enfants sillonnent le village avec des lampions pour conjurer par le feu les mauvaises ondes.

Le 12 mai est le noyau de la célébration, aussi jour de nouvel an. Les cérémonies comme le partage collectif de viande, les bénédictions et autres seront au menu. A Anosimanjaka, même celui qui couve sa cuite de la nuit du réveillon sous la table d'un stand de boissons reçoit sa bénédiction. Point de distinction. Le 13 mai se tient le dernier jour des célébrations avec le spectacle de « Hira gasy », ou opéra des champs.

Cependant, avec la pandémie, les dignitaires pensent alléger les cérémonies. L'année dernière, ils n'ont invité personne, en communauté restreinte. Il est fort probable qu'il en sera de même cette année. En 2020, le partage collectif du « koba » et de la viande a été maintenu. Selon les dernières informations, les organisateurs sont encore en concertation pour célébrer au mieux et dans les normes sanitaires le nouvel an d'Anosimanjaka, ou celui des merina pour leurs défenseurs.