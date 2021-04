Madagascar: Golf - Ringer Score BNI - Confirmation de Monique Noyon et Djawad Hiridjee

C'est sous un temps ensoleillé que le cinquième tour du tournoi de golf Ringer Score BNI s'est disputé à l'international Golf Club du Rova à Andakana samedi et dimanche derniers. Ils étaient une centaine de joueurs et joueuses à parcourir les 18 trous d'Andakana.

A l'issue de ce cinquième tour, il n'y a pas eu trop de changement chez les premières séries hommes et dames, les autres scores des autres séries sont serrés. Chez les dames, Monique Noyon occupe toujours la première place avec 68 points suivie de près par Manitra Ratsimbazafy avec 74 points et de Marc Song Keum Hee créditée de 77 points. Du côté des hommes, Djawad Hiridjee finit en tête du classement avec 59 points. Luc Ratsimbazafy arrive deuxième avec un score de 63 points et Memmi Benjamin complète le podium toujours avec 63 points.

Dans la catégorie senior, les deux leaders chez les hommes et les dames ont changé. Laurencine Rakotozafy mène la course en tête avec 80 points et Casier José avec 68 points. Dans la catégorie junior, le trio de tête est dominé par Tamby Rakotonjanahary (67 points), Jonathan Ramarolahy (69 points) et Kim Do Woo (69 points).

A la moitié de ce tournoi qui se déroule sur 9 tours, aucun pronostic ne peut être donc fait pour désigner le vainqueur de chaque série à la fin de la compétition. Le 6ème tour est programmé les 15 et 16 mai prochains.