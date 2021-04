Madagascar: Football / Tournoi « La Relève » - Net Foot pulvérise FC BNS

Le niveau technique des jeunes est encourageant.

La première phase des éliminatoires du tournoi « Doritos la Relève » se poursuit ce week-end sur le terrain de la CNaPS à Vontovorona. La journée a été marquée par une nette domination des grandes écoles de football. Les U15 du Net Foot ont atomisé FC BNS par 12 à 0.

C'est d'ailleurs le plus gros score enregistré durant la quatrième journée. La relève est assurée pour Five FC. Sa catégorie jeune suit déjà la trace de ses ainés en s'imposant face à l'AS TMM sur le score de 6 à 0. L'EFC A a réalisé aussi un bel exploit en écrasant Tafaray par 10 à 0. La formation de H Plus de son côté a défait sans difficulté Avenir FC par le même score de 10 à 0. Le coach Nicolas Dupuis a assisté aux matchs. « Belle organisation.

Félicitations à toutes ces équipes de clubs et de quartiers mais aussi aux éducateurs et dirigeants accompagnateurs qui ont donné leurs temps. Une pensée à Mena Kely, qui est gravement touché par la Covid-19. De tout cœur avec lui et avec tous ceux qui sont touchés par cette pandémie», a-t-il publié.

La dernière journée des éliminatoires directes aura lieu ce week-end. Face au contexte sanitaire, tous les matchs se joueront à huis clos. Les équipes devront être constituées de 16 joueurs et de trois membres du staff. Seules 19 personnes par équipe seront autorisées à entrer au complexe Vontovorona.