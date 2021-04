Cote d'Ivoire: Korhogo - Des femmes se forment à la gestion des finances publiques

Une trentaine de femmes issues de diverses organisations de la société civile féminine de Korhogo prennent part, du 12 au 14 avril, à un atelier de formation dont l'objectif majeur est de renforcer leurs capacités sur la gestion des finances publiques.

Inès Anomon, coordonnatrice, a exhorté les femmes à participer activement à cette rencontre : « Vous êtes invitées à contribuer au développement de cette belle région en faisant des propositions concrètes et réalistes », a-t-elle affirmé. La présentation des notions du genre et de bonne gouvernance, la recherche de stratégies en vue d'une meilleure implication de la femme dans la gouvernance locale à travers l'identification des institutions et les acteurs de la gestion publique, la contribution à une meilleure gouvernance de la gestion des affaires publiques grâce à une grande participation des femmes sont des sujets qui sont abordés à cet atelier.

Co-financée par l'Union européenne et la Fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung, la mise en œuvre de ce projet intitulé "Finances Publiques, je participe " est confiée pour sa mise en œuvre à ladite fondation et au réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme.

Outre Korhogo, ce projet qui a un délai d'exécution de 36 mois couvre également les régions de Bondoukou, Daloa et Abidjan.