Ile Maurice: Maurice reçoit 100 000 doses du vaccin Sinopharm

communiqué de presse

Une cargaison de 100 000 doses de vaccins Sinopharm contre la COVID-19, fabriqués en Chine, est arrivée, hier soir, à Maurice. Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal ; le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo ; et le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Chine, M. Yufeng Gong, étaient présents à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam pour recevoir la cargaison.

Dans une déclaration, Dr Jagutpal a souligné que ces doses seront utilisées dans le cadre de la campagne nationale de vaccination et permettront d'inoculer quelque 50 000 personnes. Il a fait ressortir que les 100 000 doses sont un don de la République Populaire de Chine, ajoutant que cela témoigne des liens amicaux entre les deux pays.

Il a rappelé qu'à ce jour, Maurice a acquis 524 000 doses de vaccins au cours des trois derniers mois, ce qui permettra de vacciner plus de 250 000 personnes.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, a avancé que son ministère travaille avec diverses agences à travers le monde pour l'achat de vaccins contre la COVID-19. Il a déclaré que tous les efforts sont déployés pour obtenir davantage de vaccins qui contribueront à la lutte contre le virus et a ajouté que Maurice a passé une commande de 500 000 doses supplémentaires auprès de la Chine.

Il a appelé la population à se faire vacciner et a rappelé que le vaccin reste un moyen efficace dans la lutte contre la COVID-19.

Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Chine, M. Gong, a souligné que la Chine et Maurice apprécient les excellentes relations et les liens étroits qui les unissent. Depuis l'apparition de la COVID-19 l'année dernière, nos deux pays se sont serrés les coudes et se sont entraidés, donnant ainsi un exemple de coopération bilatérale antiépidémique dans l'océan Indien et en Afrique, a-t-il dit.

M. Gong a en outre rappelé que l'année dernière, la Chine avait acheminé vers Maurice des fournitures et équipements médicaux. Il souhaite que les vaccins Sinopharm joueront un rôle positif dans la campagne de vaccination de Maurice. Il a ajouté que dans les mois à venir, la Chine continuera à travailler en étroite collaboration avec Maurice pour vaincre le virus.

La Senior Chief Executive du ministère de la Santé et du Bien-être, Mme D. Allagapen, et M. Gong ont signé le certificat de remise de vaccins.

Le vaccin Sinopharm

Les vaccins sont fabriqués par la China National Pharmaceutical Group Co Ltd (Sinopharm). Le vaccin est approuvé en Chine pour un usage grand public et est également utilisé dans plusieurs autres pays, dont les Émirats Arabes Unis.

À ce jour, plus de 70 pays ont autorisé l'utilisation des vaccins chinois. La Chine a fourni une assistance à 80 pays et à trois organisations internationales et a exporté vers plus de 40 pays.