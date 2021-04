Algérie: Le Cerefe organise le 28 avril une conférence-débat sur l'hydrogène vert en Algérie

Alger — Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (Cerefe) a annoncé mardi dans un communiqué l'organisation d'une conférence-débat le 28 avril sur le thème de "l'Hydrogène vert en Algérie et les perspectives d'un développement durable".

L'objectif assigné à cette conférence est d'initier un "débat national autour de l'hydrogène vert, dont le développement suscite actuellement un grand intérêt, étant considéré comme un point de passage vers une industrie respectueuse de l'environnement et sobre en carbone", explique la même source.

Dans ce contexte, le Cerefe a jugé qu'il opportun de tenir sa première conférence-débat sur le sujet, au vu de l'engouement créer autour de l'hydrogène, notamment pour sa composante verte et comme support au stockage en masse de l'électricité produite à base de ressources renouvelables, notamment intermittentes.

Selon le Cerefe, cette conférence intervient à un moment où l'on assiste à une dynamique mondiale autour de ce sujet ainsi que ses retombées économiques, stratégiques et environnementales, soulignant que "l'Algérie doit engager dès à présent les réflexions qui s'imposent, afin de se frayer un chemin dans l'environnement énergétique et industriel de demain".

Les travaux de la conférence débuteront par une plénière qui sera donnée par le docteur Abdallah Khellaf, directeur de recherche au Centre de développement des énergies renouvelables et président des Symposiums internationaux sur l'hydrogène renouvelable organisés à Alger en 2016, 2017 et 2019.

Les participants devront aborder également la question des infrastructures et mécanismes à mettre en place, la coopération régionale et internationale dans le domaine de l'hydrogène vert et le positionnement de l'Algérie.

Un débat large sera ouvert à l'ensemble des participants représentants les institutions publiques, la recherche et développement, les acteurs industriels et économiques ainsi que toutes les parties prenantes, afin d'exposer leurs divers points de vue et recommandations, a-t-on indiqué de même source.