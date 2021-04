Maroc: L'influence croissante des réseaux sociaux et la protection des données personnelles au centre d'une rencontre du PCNS

Rabat — L'émission "les Mardis du PCNS" (Policy Center for the New South) s'est intéressée, cette semaine, à l'influence croissante et multidimensionnelle des réseaux sociaux face au défi de la protection des données personnelles, devenue un moteur de l'économie au temps de la digitalisation.

Au début de cette rencontre, la responsable des programmes au PCNS, Imane Lahrich, a souligné que le développement des réseaux sociaux en tant que source efficace de données est aujourd'hui plus important que jamais, relevant que de nombreuses études ont démontré la capacité de ces plateformes numériques à mobiliser le public parce qu'elles permettent une mobilisation et une liberté d'expression à plus grande échelle.

Sur le plan économique, certaines entreprises et institutions ont d'ores et déjà commencé à employer des moyens de suivi et de surveillance basés sur des outils d'extrapolation du web et de collecte d'informations publiques diffusées sur une structure spécifique sur les réseaux sociaux, a-t-elle poursuivi, tout en s'interrogeant si cette pratique respecte les principes encadrant la protection des données.

Invité à l'émission, Amir Abdul Reda, professeur assistant à l'Université Mohammed VI Polytechnique, a de son côté évoqué les grands moyens mis à disposition par ces plateformes aux mouvements sociaux en termes de communication, de mobilisation, d'encadrement et d'organisation "à l'abri de la censure", chose qui n'était pas possible dans le passé.

Il a, à cet égard, cité le rôle des réseaux sociaux dans le "hirak" dont de nombreux pays arabes ont été témoins lors du "printemps arabe", ajoutant que ces plateformes numériques permettent aux chercheurs, de par les différentes données qu'elles fournissent, de mesurer les dynamiques en cours au sein des sociétés et de développer une vision scientifique à leur propos.

Par ailleurs, M. Abdul Reda, qui s'intéresse à l'étude des mouvements sociaux, a souligné que l'utilisation massive des réseaux sociaux a donné lieu à de nombreux dérapages qui ont menacé le tissu sociétal des pays, devenant une source de préoccupation pour la sécurité, particulièrement en termes de diffusion des fake news et des discours populistes en plus de leur exploitation par certains mouvements extrémistes et terroristes pour des fins de polarisation et de propagation de leurs idéologies.

Il a, dans ce sens, fait remarquer les lacunes juridiques liées à l'utilisation illégale des données des utilisateurs, surtout à des fins commerciales, notant le grand écart entre l'évolution de la législation et celle des moyens de communication numériques.

