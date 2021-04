Tunisie: LIGUE 1 - - 16E ET 17E JOURNEES - - MISES A JOUR - Un indécis derby du Sahel

L'ESS entend talonner le leader. L'USM veut arrêter les frais !

Pas dé répit pour les cadors tunisiens. Après leur participation aux compétitions continentales, place aux mises à jour du championnat avec des rencontres qui ne manqueront pas d'impacter le classement général. De l'enjeu en haut et en bas du tableau. Les explications de cet après-midi sont quasi-décisives pour des clubs, tels que l'UST qui joue le maintien, le tandem CSS-ESS qui vise les places d'accessit, l'EST pour conforter son leadership et ne plus rien voir dans le rétroviseur et, enfin, l'OB pour se relancer, et l'USM pour ne plus s'enliser.

Commençons par le choc entre l'USM et l'ESS. Victoire impérative pour les « Bleus » autant que pour les « Diables rouges ». Du côté du Ribat, récemment, Lassaâd Jarda a mis les voiles et Afouen Gharbi a été appelé au chevet de l'USM. Une USM qui a craqué à deux reprises face au CA et contre l'OB, encaissant quatre buts en un laps de temps. Il est donc temps de sortir de ce cycle poussif et de retrouver de la hauteur. Ce ne sera cependant pas évident face à l'ESS de Lassaâd Dridi, un onze qui talonne le leader et qui entend jouer crânement ses chances jusqu'au bout. Et puis, aujourd'hui, l'Etoile récupère Ben Ayada, Zineddine Boutman et Meziani (non qualifiés en compétition continentale). Ce qui n'est pas à dédaigner. Rappelons enfin que l'ESS sera privée, pour un bon bout de temps, des services de Mohamed Amine Ben Amor, touché aux ligaments croisés.

Périlleux déplacement de l'OB à Sfax

Au stade Taïeb-Mhiri, le CSS reçoit des Béjaois décidés à se reprendre après avoir plié face au tenant à Radès. A six points du second relégable, les Cigognes ont, certes, encore de la marge. Mais il s'agit aussi de maximiser afin de ne pas se faire de frayeurs en entamant la dernière ligne droite. Quant au CSS, tout comme l'ESS, il vise toujours le haut du pavé, sachant qu'il compte encore quatre matchs retard à disputer. Le CSS sera cependant privé des services de son portier international Aymen Dahmen, touché lui aussi aux ligaments croisés (absence de six mois annoncée). Le dernier match épinglé au programme mettra aux prises l'US Tataouine à l'Espérance Sportive de Tunis au stade Nejib-Khattab. Battu par l'AS Soliman il y a peu, l'UST a dégringolé au classement. Désormais, le CAB n'est plus qu'à trois points et Tataouine devra donc battre le leader pour se donner de l'air. Pas évident contre un adversaire d'un tout autre calibre !

Le programme

16e journée

13h30 : US Tataouine-Espérance Sportive de Tunis

Arbitre : Nasrallah Jaouadi

17e journée

13h30 : Club Sportif Sfaxien-Olympique de Béja

Arbitre : Yousri Bouali

13h30 : Union Sportive Monastirienne-Etoile Sportive du Sahel