Cote d'Ivoire: 3è édition du "T des médias" - L'impact du digital sur les femmes au menu du programme

Pour ouvrir l'intimité des travailleurs des médias afin que l'opinion publique se fasse sa propre idée de la personnalité de ces hommes et femmes ordinaires, la structure d'évènementiel, Big Communication, a initié le "Défilé de mode des hommes de médias" ou le "T des médias".

Après une deuxième édition riche en couleur, le troisième acte de cet évènement à la fois divertissant et studieux pour les hommes et les femmes de médias se déroulera du 14 au 15 mai à Grand-Bassam. « Ce sera une belle occasion pour les travailleurs des médias (journalistes, animateurs, directeurs de publication, rédacteurs, reporter photo, infographe, etc.) de continuer leur mission en se divertissant mais aussi de démontrer tout le contraire de ce que pense l'opinion à leur égard. Le principe est d'organiser une activité pour permettre aux hommes et aux femmes de médias de déstresser à travers un défilé de mode dont les mannequins sont des travailleurs issus des médias nationaux et internationaux. Ce sera ainsi l'occasion de renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre eux, de les rapprocher des populations, les célébrer et honorer les pionniers des médias en Côte d'Ivoire », a indiqué l'initiateur Bello Issiaka Ganiyu, qui était dans nos locaux hier mardi 13 avril.

Pour cette 3e édition, le thème choisi est: « Communication digitale et femmes entrepreneurs, quelles réalités ? ». Autour de cette thématique, trois sous-thèmes notamment, « L'impact du digital dans l'entrepreneuriat féminin », Le rôle du digital dans les échanges et la rentabilité financière, « Les inconvénients de l'utilisation abusive du digital au niveau de la gent féminine et comment y remédier ? », feront l'objet de conférences lors de la cérémonie d'ouverture le 14 mai.

Après ce volet scientifique, place sera faite à la fête le 15 mai avec un programme meublé par un concours culinaire qui mettra en compétition des journalistes qui vont présenter chacun un mets de leur région, un concours Karaoké entre hommes et femmes de médias, du sport et un dîner-gala au cours duquel il y aura un défilé de mode avec une dizaine de stylistes qui présenteront chacun deux modèles portés par des journalistes. « Pour les hommes et femmes de médias, le défilé de mode sera plus une exhibition qu'un concours. Toutefois, le mannequin le plus drôle sera récompensé. Il est prévu également un concours de mode avec des stylistes qui démontreront leur talent. Cette soirée sera aussi l'occasion pour Big Communication de rendre un vibrant hommage aux pionniers des médias de Côte d'Ivoire qui ont donné les lettres de noblesse et écrit les plus belles pages de l'histoire des médias dans notre pays », a indiqué Bello Issiaka; qui a par ailleurs indiqué que l'édition 2021 du "T des médias" s'achèvera le 16 mai par une sortie détente sur la plage de Mondoukou.