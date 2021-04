Cote d'Ivoire: Politique et justice/Acquittement de MM Gbagbo et Blé Goudé - Ce que disent le porte-parole du gouvernement et l'avocat de la Côte d'Ivoire

Après l'acquittement en appel à la Cour pénale internationale (Cpi), de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Me Abdoulaye Ben Méïté, Conseil de l'État de Côte d'Ivoire, invité, le 4 avril 2021, de l'émission de débats, "Nci 360" de la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci) est revenu sur la situation des ex-accusés devant la Cpi.

"La Côte d'Ivoire a le droit doit de créer les conditions de la réconciliation pour apaiser les cœurs meurtris mais elle a également le droit de se demander : qu'est-ce qui s'est passée...", a indiqué Me Ben Méité. L'homme comprend difficilement les propos selon lesquels, si les accusés ont été acquittés c'est que les coupables sont dans l'autre camp. "Il faut aller sur le prisme d'une sincérité aussi bien dans le langage, l'attitude et non dans une attitude de défiance", a lancé l'avocat qui est également parlementaire. Et de rassurer: "La Côte d'Ivoire va créer les conditions de sa tranquillité et de sa quiétude. Tous ses fils sont libres d'aller et de venir ».

Il faut noter que quatre jours après l'émission, le président a donné son accord dans le cadre solennel du Conseil des ministres, le 7 avril 2021, pour le retour des ex-accusés. "Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux textes en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, a ajouté le chef de l'Etat ivoirien à l'ouverture du Conseil des ministres à Abidjan. Les frais de voyage de Laurent Gbagbo et des membres de sa famille seront pris en charge par l'Etat de Côte d'Ivoire", a déclaré Alassane Ouattara.

Au cours de l'étape du compte rendu du Conseil des ministres devant les journalistes, Amadou Coulibaly, le nouveau ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et porte-parole du gouvernement, a rassuré ceux qui pensaient que l'ancien chef de l'Etat irait directement en prison une fois le sol ivoirien foulé. Et ce, malgré sa condamnation à 20 ans par contumace pour la casse de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao). « Ça me paraît cynique de payer le billet d'avion de quelqu'un pour venir juste le mettre en prison », a répondu le nouveau porte-parole du gouvernement. Et d'ajouter: «la justice fera son travail car il y a une justice indépendante ».

Et comme l'avait déjà mentionné Me Abdoulaye Méïté, tout est dans la manière dont MM Gbagbo et Blé Goudé vont gérer la suite. « Cela dépend de l'attitude de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils pourraient, pourquoi pas, solliciter et obtenir la clémence de l'Etat ivoirien, notamment pour leur précédente condamnation définitive pour d'autres faits, pourvu que l'attitude de ces derniers soit conforme à un tel souhait », avait indiqué l'homme de droit.

Suite à cette décision, Charles Blé Goudé à exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara. .Cette décision du Chef de l'Etat ouvre ainsi la voie à la réconciliation des fils et filles de notre pays", a affirmé Charles Blé Goudé. Avant de dire: "Je voudrais traduire toute ma gratitude au Président de la République pour sa volonté affichée d'œuvrer au rassemblement des fils et filles de la Côte d'Ivoire autour de la mère patrie, afin d'amorcer le développement de notre chère nation".