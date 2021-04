Cote d'Ivoire: Culture - Amadou Hampâté Bâ, "Le Sage de l'Afrique"

Amadou Hampâté Bâ est l'un des premiers nés du XXe siècle. Auteur africain renommé, "le Sage de l'Afrique" naît probablement en 1900, au pied des falaises de Bandiagara dans le centre du Mali.

Il est décédé le 15 mai 1991 à Abidjan en Côte d'Ivoire et laisse une œuvre majeure et considérable à portée continentale mais également internationale. Conteur hors pair, qui a collecté des histoires et des croyances, traducteur et transcripteur, Amadou Hampâté Bâ grandit dans une famille noble, partagée entre les cultures peule et bambara de ses parents.

Sa formation débute à l'école coranique de son village et se poursuit au sein de l'école coloniale française. Chercheur à l'Institut français d'Afrique noire de Dakar dès 1942, Amadou Hampâté Bâ fut l'un des premiers intellectuels africains à recueillir, transcrire et expliquer les trésors de la littérature orale traditionnelle ouest-africaine : contes, récits, fables, mythes et légendes. Ses premières publications datent de cette période.

En 1962, au Conseil exécutif de l'Unesco, où il siégeait depuis 1960, il a attiré l'attention sur l'extrême fragilité de la culture ancestrale africaine en lançant un cri d'alarme devenu célèbre : "En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle". Il a à son actif une quinzaine d'œuvres littéraires dont Kaïdara, récit initiatique peul (1969), l'Étrange destin de Wangrin (1973) - Grand prix littéraire d'Afrique noire 1974, Amkoullel l'enfant peul (Mémoires I, 1991) - Grand prix littéraire d'Afrique noire 1991...