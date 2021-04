Cote d'Ivoire: Rentrée académique 2021-2022 - Adama Diawara met le président de l'Université de San Pedro en mission d'inspection

Bonne nouvelle pour les futurs bacheliers. L'Université de San Pedro ouvrira ses portes à la faveur de prochaine rentrée universitaire 2021-2022. « L'Université de San Pedro est prête à recevoir ses premiers étudiants au titre de la rentrée académique d'octobre 2021-2022. »

Cette information capitale a été donnée par le président de l'institution universitaire, le Pr. Méké Méité, au cours d'une prise de contact avec les autorités locales le 8 avril. A cette occasion, le Pr. Méké Meité a présenté ses civilités au préfet de région, au président du Conseil régional, représenté, pour la circonstance, par les 3e et 4e vice-présidents, Drissa Tiené et Samin Momon.

Selon le tout premier patron de cette université, nommé le 21 janvier 2021, « conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, nous avons pour mission d'en faire une université d'excellence tournée vers la sous-région, avec un aspect sélectif et une adéquation formation-emploi à l'image de l'Inp-Hb de Yamoussoukro », a-t-il indiqué pour afficher les ambitions de cette université.

C'est en avril 2019 qu'ont débuté les travaux de la construction de cette université qui s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités publiques de la Côte d'Ivoire. Elle est d'une capacité d'accueil de 20 000 étudiants, selon 4 phases, avec une résidence universitaire dotée d'une capacité d'hébergement de 3 000 lits.

En outre, les offres de formation de cette université sont orientées vers des secteurs comme les Sciences de la mer et la construction navale ; l'agriculture ; l'agro-industrie et les ressources halieutiques ; les Bâtiments et travaux publics. Le tourisme et la logistique ne sont pas en reste. Elle comprendra, en outre, une unité de formation et de recherche en médecine, adossée au futur Chu de la ville.

C'est pourquoi, le Pr. Méké Méité a fait un clin d'œil au monde professionnel en faisant une halte à la Chambre de commerce et d'industrie de la localité et dans certaines grandes entreprises de San Pedro.

Le Pr Méké Méité a rendu un hommage au ministre Adama Diawara pour « l'excellent travail » qu'il abat à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et a salué sa dextérité et la pertinence du choix des personnalités qui l'accompagnent dans sa mission.