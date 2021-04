Soudan: Darfour - Le HCR alerte des conséquences des derniers combats sur la population

Au Soudan, en moins de 10 jours et selon un rapport de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, des affrontements intercommunautaires ont fait 144 victimes et plus de 200 blessés à El-Geneina dans la région du Darfour. Ces affrontements ont également provoqué la fuite de près de 2 000 réfugiés au Tchad voisin.

Pour le porte-parole régional du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR), Romain Desclous, ces personnes sont en état d'urgence sanitaire :

« Les violences ont forcé et ont fait peur aux gens, les ont forcé à fuir. Pour certain à fuir dans l'immédiate proximité, dans le Darfour occidental, un chiffre pour l'instant dont nous n'avons pas le détail pour des raisons d'accès, en raison de l'insécurité, mais également 2 000 autres ont fui vers le Tchad voisin, nos équipes se sont déplacées immédiatement sur le terrain et ils ont pu aller à leur rencontre, voir les conditions qui sont déplorables sur les lieux où ils ont trouvé refuge. »

Le porte-parole de l'organisation décrit les conditions de vie de ces réfugiés : « On parle de 2 000 personnes qui n'ont pas d'abris, qui sont à l'ombre des quelques arbres, qui n'ont accès ni à l'eau ni à la nourriture, selon les informations dont nous disposons, si la situation s'est relativement calmée autour et dans El-Geneina, la sécurité est tout de même toujours assez volatile, la situation est volatile et nous craignons que si cela continue, d'autres réfugiés ne traversent la frontière pour venir au Tchad. »