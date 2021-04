Ile Maurice: Fusillade mortelle de Manan Fakhoo - En attendant le rapport du FSL, les avocats des suspects retirent leur motion de remise en liberté

Il n'a pas insisté avec sa motion de remise en liberté en cour de district de Rose-Hill ce jeudi 14 avril. Me Hisham Oozeer, représentant le suspect Noorudhin Bhollah qui a été arrêté dans le cadre de l'enquête portant sur la fusillade mortelle de Manan Fakhoo, a indiqué qu'il ne compte pas mener les arguments sur ladite motion étant donné, dit-il, que son client doit donner un «further statement».

Selon nos indications, les limiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT) attendent le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL) portant sur les analyses de la moto de Noorudhin Bhollah. Par la suite, ce dernier sera confronté au rapport.

Idem pour Me Assad Peeroo qui défend les intérêts de Muntasir Gokool. Il a aussi retiré sa demande de remise en liberté pour ce dernier. «J'ai appris qu'un des suspects, en l'occurrence Yassiin Meetou qui avait impliqué mon client, serait revenu sur sa version des faits et que le rapport du FSL est attendu. Du coup, je viendrai avec ma motion plus tard» a expliqué Me Assad Peeroo.

Selon nos indications, des analyses scientifiques ont été effectuées sur les vêtements de Muntasir Gokool, qui fait l'objet d'une accusation provisoire d'aiding and abetting the author of a crime. Le rapport sera communiqué d'ici vendredi.