Algérie: BTPH - La CNL lance un annuaire des entreprises du secteur

Alger — La Caisse nationale du logement (CNL) vient d'éditer un annuaire des entreprises du secteur du BTPH, regroupant plus de 9.000 entreprises, destiné notamment aux maîtres d'ouvrages publics mais aussi les PME et start-up en quête de nouveaux marchés, a-t-on appris lundi auprès de la CNL.

L'annuaire, intitulé "Bâtisseurs.dz", a été officiellement lancé lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la CNL jeudi dernier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohammed Tarek Belaribi, en présence du ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri.

L'annuaire des entreprises du secteur du BTPH édité par la CNL regroupe plus de 9.000 entreprises, classées selon trois critères : l'implantation géographique (Wilaya), la catégorie (niveau de qualification), et la dénomination.

Véritable vade-mecum du secteur, ce document met à la disposition des professionnels du secteur une information vérifiée et mise à jour. Le document répond tout d'abord, aux sollicitations exprimées par les professionnels activant dans le secteur du BTBH et particulièrement aux besoins croissants des maîtres d'ouvrages (administrations, établissements publics, Wilaya, Daïra, APC... ) qui ont besoin d'être guidé dans leur quête d'informations pertinentes pour le choix d'entreprises qualifiées, de sous-traitants et autres prestataires de service.

Cet annuaire est aussi un "précieux guide" pour les PME et start-up en quête de nouveaux marchés, d'opportunité de partenariat ou de mises en relation d'affaires.

Cette nouvelle plateforme qui a fait l'objet d'une démonstration à l'attention des ministres lors de l'inauguration du nouveau siège de la CNL, recense toutes les entreprises du secteur BTPH, et offre de nombreuses fonctionnalités visant la facilitation de l'accès à la commande publique et la mise en place d'une bourse de sous-traitance.

En donnant une meilleure visibilité aux potentialités recelées par le secteur BTPH, "Bâtisseurs.dz" s'inscrit, par ailleurs, en totale adéquation avec les orientations du plan d'action du gouvernement visant le développement de l'information statistique à travers des outils d'évaluation exhaustifs et fiables.

Lors de leur visite, les ministres ont également procédé à l'inspection du nouveau centre de calcul informatique (Data center) et assisté à la présentation d'un exposé concernant le plan stratégique de numérisation pour la période 2021/2023.

Ce plan qui vise à harmoniser et mutualiser les efforts des différents établissements relevant du secteur, a pour objectif la dématérialisation progressive de toutes les procédures et démarches concernant l'acte de bâtir.

Le ministre de l'Habitat, M. Mohammed Tarek Belaribi a exprimé sa satisfaction à l'égard de ces projets de numérisation, tout en relevant leur impact positif concernant la lutte contre la bureaucratie et les facilitations offertes aux entreprises et aux citoyens.

Une infrastructure moderne au service des citoyens

Situé dans le quartier des affaires à Bab-Ezzouar (Est d'Alger), le site du nouveau siège inauguré jeudi offre l'avantage d'un emplacement stratégique réunissant toutes les commodités d'accès et de visibilité.

S'étalant sur une surface construite de près de 20.000 m2, le nouveau siège de la CNL s'impose au regard comme un bel édifice de 12 étages conjuguant design moderne et lignes épurées avec ses larges façades en murs rideaux (verre et aluminium) alliant luminosité et esthétique.

Il est constitué de trois bâtiments. Le plus important est réservé au siège de la Direction générale (DG).

Accolé à la DG, le second bâtiment est dédié aux activités liées à l'évènementiel (organisation de séminaires, conférences) et à la formation ou mise à niveau des ressources humaines.

Le bloc réunit une salle de conférence d'une capacité de 210 personnes, deux salles de formation pouvant accueillir 112 personnes et une salle de séminaire prévue pour 30 personnes.

Avec une salle de restauration d'une capacité de 130 personnes, ce bloc offre toutes les commodités pour accueillir toute manifestation de diverses natures, professionnelle, à caractère académique, culturel ou autres. Pour une exploitation efficiente de cette infrastructure, les espaces sont dédiés tant à la couverture des besoins en interne de l'établissement qu'à des prestations pour des parties tierces.

Le dernier bloc affiche un espace pour près de 60 bureaux, totalisant une capacité d'accueil de 300 personnes, auxquels s'ajoutent deux salles de réunion et cinq salles d'archives.

La réception de cet ouvrage, dont les travaux ont été lancés en 2014, intervient à point nommé pour soutenir l'élan de l'établissement engagé dans une profonde restructuration.

Cette infrastructure constitue pour la CNL un important acquis logistique dans sa quête d'un double objectif : d'abord, une meilleure maitrise des missions liées au soutien à l'accès au logement et ensuite, l'ouverture vers de nouveaux métiers et prestations telles que l'expertise, le conseil, la formation et la communication.

Lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée en présence du DG de la CNL, Ahmed Belayat et les cadres dirigeants de l'établissement, il a été décidé de baptiser les halls principaux du nouveau siège aux noms de cinq anciens défunts ministres de l'Habitat : Mohamed Kaidi, Abdelmadjid Aouchiche, Nadir Hmimid, Mohamed Maghlaoui, et Ahmed Benslimane.