Maroc: Programme Intelaka - Trois questions au DG du CRI Fès-Meknès

Fès — Lancé en février 2020 conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, le programme intégré d'appui et de financement de l'entreprenariat "Intelaka" avance à pas sûrs dans la région de Fès-Meknès, à la faveur des efforts d'accompagnement déployés pour maximiser le taux de financement et de pérennisation des projets.

Dans un entretien à la MAP, le directeur général du Centre régional d'investissement (CRI) de Fès-Meknès, Yassine Tazi, fait le bilan de ce programme ambitieux et livre sa vision des perspectives à venir et de l'efficacité du processus de partenariat relatif à sa mise en œuvre.

1- Un an après son lancement, quel bilan faites-vous du Programme Intégré d'Appui et de Financement à l'Entrepreneuriat ?

Il convient de rappeler que ce programme national, qui a été initié sur Hautes Orientations Royales, s'articule autour de trois principaux axes, à savoir le financement de l'entrepreneuriat, la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions et l'inclusion financière des populations rurales. Ce programme stratégique a pour objectifs essentiels de faciliter l'accès au financement pour les jeunes porteurs de projets et les TPME, qui constituent la frange essentielle du tissu économique national, et de les accompagner pour la réalisation et la pérennisation de leurs activités.

Un an après le lancement du PIAFE, le bilan au niveau de la région Fès-Meknès se caractérise par une dynamique entrepreneuriale importante, malgré le contexte de crise sanitaire Covid-19. Ainsi, 1.718 entreprises et porteurs de projets ont pu bénéficier de financement dans le cadre du programme, pour un montant global de 248,4 MDH, soit 10,8% de part pour la Région qui se classe à la 3ème position au niveau national. Les secteurs les plus représentés sont l'agriculture (37%), le commerce et la distribution (26%) et l'industrie (12%). L'offre "INTELAK"concerne 63% des bénéficiaires et "INTELAK AL MOUSTAMIR AL QARAWI" (37%), avec des montants de crédits majoritairement inférieurs à 300.000 DH (90%). A noter que 90% des dossiers de crédits soumis aux établissements bancaires ont été validés sur la période.

Sur le volet d'accompagnement, le CRI Fès-Meknès a accueilli durant l'année 2020 plus de 3.000 visiteurs intéressés par le programme, et a mis en place une offre de services autour de l'information et la sensibilisation, des entretiens individuels, de l'aide au montage du Business Plan, l'aide à la création d'entreprises ou de l'orientation vers les partenaires du programme.

Par ailleurs, le CRI a organisé la caravane digitale « Microlabs Solutions », qui a permis d'accompagner 220 porteurs de projets de la Région à distance, via un programme faisant intervenir 5 experts, depuis le cadrage de l'idée de projet jusqu'au dépôt du dossier de financement, en passant par des sessions de formation thématiques liées à l'entrepreneuriat et l'assistance au montage du Business Plan.

2- Qu'en est-il du processus de mise en œuvre de ce programme au niveau de la Région?

Plusieurs réunions du Comité de suivi et coordination de l'accompagnement des porteurs de projets et des TPME ont été tenues durant la période, avec pour objectif de mettre en place, améliorer et suivre le déploiement du dispositif d'accompagnement des porteurs de projets. Ainsi, le CRI Fès-Meknès, en collaboration avec les membres du Comité (OFFPT, ANAPEC, BAM, CCG, GPBM, CGEM), a établi un diagnostic recensant les difficultés rencontrées par les porteurs de projets dans le cadre du programme et a établi un plan d'actions visant à renforcer le dispositif d'accompagnement et simplifier le parcours de financement (mise au point d'un modèle de Business Plan simplifié et standardisé auprès des partenaires bancaires, identification d'experts pour l'assistance technique, suppression des mesures non essentielles avant le dépôt du dossier de financement).

Ainsi, le bilan pour la première année de lancement du programme au niveau de la Région est encourageant malgré le contexte Covid-19, et les perspectives pour l'année 2021 prometteuses au vu des efforts d'accompagnement déployés pour maximiser le taux de financement et de pérennisation des projets s'inscrivant dans le programme Intelaka.

3- Vous avez noué plusieurs partenariats dans le cadre de la concrétisation de ce programme, en particulier, et pour la redynamisation de l'entrepreneuriat en général, lesquels et quel engagement des partenaires pour la concrétisation de ce projet ?

Afin d'étoffer le dispositif d'accompagnement et couvrir l'ensemble des cibles du programme "INTELAKA" à travers des mesures adaptées, le CRI Fès-Meknès a noué des partenariats avec différents acteurs majeurs, comme Bank Of Africa pour la promotion de l'entreprenariat, l'inclusion financière des jeunes et le développement de programmes d'innovation et d'open innovation. Dans ce cadre, des formations spécifiques ont été dispensées aux TPE et PME à travers les programmes «Club de l'Entrepreneuriat » et «Club PME», afin d'améliorer leurs compétences, et des challenges régionaux ont été organisés à travers le programme «Smart Bank» visant le développement Fintech des filières porteuses de la Région. Une centaine de porteurs de projets ont pu bénéficier de cet accompagnement dédié, qui se poursuit à ce jour.

Une convention de partenariat a également été conclue en mars 2021 entre le CRI Fès-Meknès, l'ANAPEC, la Fondation Création d'Entreprises (FCE) du groupe BCP, ainsi que la Banque Populaire Fès-Meknès visant à mutualiser les efforts régionaux dans le cadre du PIAFE, à travers la mise en place de «AFWAJ», premier programme intégré visant l'accompagnement de bout en bout de 500 porteurs de projets à fin 2021 au niveau de la Région Fès-Meknès.

Ce programme inédit offre ainsi aux bénéficiaires un accompagnement durant l'ensemble des phases du projet, depuis le cadrage de l'idée de projet jusqu'à l'aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l'entrepreneuriat, l'aide au montage du business plan et l'assistance aux démarches de création d'entreprises. « AFWAJ» s'inscrit dans une démarche proactive où les acteurs d'accompagnement vont à la rencontre des porteurs de projets au niveau des neuf préfectures et provinces de la Région, à travers la couverture territoriale assurée par le réseau d'agences de l'ANAPEC, répondant ainsi au besoin de proximité identifié par le Comité de suivi et coordination de l'accompagnement des porteurs de projets et des TPME.

D'autres partenariats sont en cours d'élaboration, afin de proposer un accompagnement sur mesure à d'autres cibles du programme, comme les coopératives, les startups ou les exploitants agricoles, et le développement des compétences à travers des structures d'incubation favorisant le conseil et le partage d'expérience.

Le CRI Fès-Meknès place les TPME au cœur de sa stratégie d'accompagnement et déploie toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur développement et leur pérennisation dans le cadre du programme national intégré d'appui et de financement à l'entrepreneuriat.