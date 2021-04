Ile Maurice: Consultations pré-budgétaires - Le ministre des Finances rencontre les acteurs de l'industrie du tourisme

communiqué de presse

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a eu une réunion, cet après-midi à Port Louis, avec les parties prenantes de l'industrie du tourisme, dans le cadre des consultations pré-budgétaires en cours.

Les représentants de l'Association of Tourism Professionals, de l'Association of Tourist Operators, de la Federation of Pleasure Craft Operators (FPCO), de l'Association of Leisure operators, et de l'Association of Inbound Operators étaient présents lors de la rencontre.

Dans une déclaration après la réunion, le secrétaire du FPCO, M. Cherubin Karl Lamarque, a exprimé sa gratitude au ministre des Finances pour lui avoir donné l'occasion de présenter et de discuter des problèmes ainsi que les demandes de sa Fédération.

Il a énuméré les principaux points évoqués tels que les difficultés financières des plaisanciers en raison de l'arrêt temporaire des activités.

Le secrétaire précise qu'il a fait la demande pour un soutien financier supplémentaire pour les plaisanciers et les skippers, car actuellement ils ne pas bénéficient pas de revenus mais encourent néanmoins des dépenses par rapport à l'assurance et l'entretien du matériel.