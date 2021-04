Kenya: Okere désigné nouvel entraîneur des Harambee Starlets du Kenya

La Fédération kényane de football (FKF) a nommé Charles Okere comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale féminine de football, les Harambee Starlets, après le départ consenti du tacticien de longue date David Ouma.

Okere a été entraîneur adjoint du Tusker FC, club 11 fois champion du Kenya en Premier League et commence immédiatement son travail à la tête de la sélection puisque le Kenya affrontera la Zambie lors d'un match amical à Lusaka le 24 avril prochain.

" Je me sens vraiment honoré et privilégié d'avoir cette opportunité de servir la nation. C'est toujours un grand accomplissement pour quiconque, que ce soit un joueur ou un entraîneur, de se voir confier une responsabilité avec l'équipe nationale et j'en suis ravi ", a déclaré le nouvel entraîneur.

" C'est un grand défi que je suis prêt à relever. C'est une opportunité pour moi de continuer à apprendre et à grandir en tant qu'entraîneur et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour mon pays comme je l'ai fait pour mon club", a-t-il ajouté.

Ouma s'en va la tête haute, lui qui a guidé les Starlets vers leur toute première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine Total en 2016 et cette année, elles étaient à un match d'une qualification de rêve pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Les attentes sont nombreuses vis-à-vis du nouvel entraîneur Okere, notamment celles d'une nouvelle qualification pour la CAN Féminine 2022 prévue au Maroc.

« Je sais que la tâche s'annonce immense, mais ensemble, je sais que nous pouvons accomplir quelque chose. Nous commencerons par le match contre la Zambie et nous espérons que cela nous donnera une idée de ce à quoi nous attendre et de ce qu'il faut faire au fur et à mesure que nous progressons, mais nous voulons vraiment accomplir de grandes choses », a noté l'entraîneur.

Les Starlets rejoindront le stage d'entrainement jeudi pour commencer les préparatifs du match contre la Zambie.