Congo-Brazzaville: Partenariat - Le Fnuap procède aux consultations pour peaufiner son plan d'actions

Le Fonds des Nations unies pour la Population (Fnuap) a tenu une réunion pluri-partenaire de consultation nationale, le 13 avril à Brazzaville, en vue de l'élaboration de son plan stratégique 2022-2025 qui repose, entre autres, sur la réduction de la mortalité maternelle estimée à 400 décès pour 10.000 naissances vivantes dans le pays.

Pour recueillir de manière participative, les propositions sur de nouvelles modalités d'intervention, des moyens d'actions plus efficaces à prendre en compte dans le plan stratégique 2022-2025, le Fnuap a recueilli les avis des chercheurs-universitaires, des représentants de la société civile, des organisations de femmes et des jeunes, des représentants de la population autochtone, des personnes vivant avec handicap, cadres et techniciens des ministères... « Chaque pays en fonction de ses priorités définies, le cadre dans lequel l'action doit être orientée », a expliqué le représentant du Fnuap, Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba.

Rappelant les grandes lignes de la stratégie globale du Fnuap, le diplomate onusien a précisé que l'action de l'agence repose essentiellement sur la santé sexuelle et reproductive, la réduction de mortalité maternelle et infantile, l'accompagnement des jeunes et la protection des femmes. « Le triptyque zéro décès maternel évitable, zéro besoin en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre », résume cette vision, a expliqué le représentant du Fnuap. L'implication communautaire, la mobilisation des ressources y compris locales, l'utilisation efficiente des fonds disponibles, la prise en compte des divers contextes humanitaires notamment la covid-19 font partie des thématiques sur lesquelles les échanges ont porté.

Pour sa part, Aimé-Blaise Nitoumbi, directeur général du partenariat au développement, représentant la ministre du Plan et de la Statistique, a souligné l'urgence de poursuivre et de consolider cet exercice par la transmission, par toutes les parties prenantes, de contributions écrites. Lesquelles contributions seront transmises à la direction exécutive du Fonds des Nations unies pour la population, pour leur considération dans le cadre de la préparation du plan stratégique du Fnuap 2022-2025.