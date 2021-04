Togo: Kpalimé bouclée !

Lomé, Zio, Doufelgou, et voici le tour de la préfecture de Kloto et précisément de la ville de Kpalimé de faire l'objet d'une opération de bouclage de zone en vue de la prévention et de la lutte contre la criminalité.

D'après nos confrères de Togo24 basé à Kpalimé, la ville est bouclée depuis ce matin de mercredi 14 avril 2021, par des forces de sécurité et de défense. « Les points et les zones stratégiques de la ville de Kpalimé sont pris d'assaut en vue de procéder à une opération de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires ».

On pouvait noter que des « des gendarmes, policiers et militaires sont déployés dans les carrefours, rond-point, les rues, les quartiers et zones stratégiques (Grand Zongo, Noumétoukondi, Atakpamé Kondji, Domé, quartier administratif... ) de la ville de Kpalimé ». Ceci alors que « des pickups, des gros camions (Benz) de la police et de la gendarmerie nationale, patrouillent dans les artères de la ville de Kpalimé ».

Pour rappel, déjà la semaine dernière, une pareille opération dans le Zio et Doufelgou, a permis de saisir des fusils de chasse, des effets militaires et arrêter 107 personnes