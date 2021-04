Gabon: Koula-Moutou - Le Copil communique et sensibilise

Le Comité de Pilotage (COPIL) du Plan de Veille et de Riposte contre l'épidémie à Conoravirus au Gabon poursuit ses Communications et sensibilisations. Le personnel représentant le Copil à Koula-Moutou continuent eux également, de communiquer et de sensibiliser les populations quant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.

La rencontre entre les élus locaux et les représentants du Comité de Pilotage du Plan de Veille et de Riposte contre l'épidémie à Conoravirus au Gabon a eu lieu dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Cette rencontre entre les deux parties à Koula-Moutou avait pour objectif, de communiquer et de sensibiliser les uns et les autres quant au relâchement des populations au regard des mesures barrières. Lesquelles mesures barrières concourent à lutter contre le coronavirus.

Pour un des représentants du Copil Ogooué-Lolo ,il état opportun d' interpeller les élus locaux par rapport au constat fait sur le terrain. "Nous constatons malheureusement que les mesures barrières édictées par le gouvernement ne sont plus respectées par les populations. Il y a un relâchement .Nous constatons que le port des masques n'est plus un réflexe et la distanciation physique n'est plus mise en application" fait-il constater.

Les uns et les autres sont chargés de communiquer et de sensibiliser les populations quant à la réalité de la pandémie. Aussi, comme des pédagogues , les agents du Copil et les élus locaux vont-ils poursuivre les communications et les sensibilisations pour faire prendre conscience.