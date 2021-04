Sénégal: Cheikh Ahmadou Kara Mbacke créée la Coalition «Xarnu-Bi»

Cheikh Ahmadou Kara Mbacke informe les sénégalais d'ici et d'ailleurs de la mise en place d'une grande Coalition dénommée « Xarnu-Bi », souligne un communiqué parvenu à notre rédaction.

La Coalition Xarnu-Bi dit se fixer comme mission de veiller à la restauration des valeurs de paix de dialogue et de tolérance, d'apporter la solution au chômage des jeunes, de veiller à l'éradication de la précarité et de la pauvreté, du dénuement et du désespoir qui hantent les populations. A cet égard, l'organisation prône la non- violence comme approche inclusive. Cette Coalition dit s'ouvrir à toutes les couches de la population imbues de justice, d'équité, de vertus et de vérité.

La coalition Xarnu Bi dit approuver l'option du Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, à faire face aux urgences sociales en créant: le Pôle-Emploi et Entreprenariat pour les jeunes et les femmes, le guichet unique dans chaque département avec une représentation des services de la DER, du FJ, de l'ANPEJ, de la ADPME, du FONGIP. Toutefois, elle recommande une gestion participative et inclusive pour la mise en œuvre adéquate de cette décision. Le guide de la Coalition annonce qu'il va dans les prochains jours s'entretenir avec la presse nationale et internationale.