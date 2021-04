Burkina Faso: Kissan dans la commune de Toma

Le successeur du défunt chef Doulaye Corentin Ki, intronisé

Le village de Kissan dans la commune de Toma, devenu secteur 8 de Toma à la faveur de la communalisation intégrale, était en ébullition au cours de la journée du 10 avril 2021. Pour cause, un de ses fils a été intronisé comme le nouveau chef du village. Douti Lawamagô Somozena, succède ainsi à son défunt papa, l'ambassadeur Doulaye Corentin Ki.

Venus des quatre coins de la province du Nayala, notamment des cantons de Toma, Yaba, Kougny et des villages de Bounou, Biba, les populations ont massivement pris part au cérémonial d'intronisation du nouveau chef du village de Kissan. Sur fond de danses traditionnelles, des flûtistes, des masques de Gossina, la cérémonie d'investiture du chef de Kissan baptisé sous le nom de Douti Lawamagô Somozena, a eu lieu au cours de la journée du 10 avril 2021.

Plusieurs personnalités politico-administratives et coutumières ont fait le déplacement de Kissan, devenu récemment le secteur 8 de Toma et traditionnellement un village rattaché au canton de Yaba. Parmi ces personnalités, le Médiateur du Faso, Saran Sérémé/Séré, le ministre de l'Education nationale et de la promotion des langues nationales, Stanislas Ouaro, le ministre délégué chargé de l'artisanat, Anne Louise Go, le Larlé Naaba Tigré, le haut-commissaire de la province du Nayala. Les populations ont bravé la canicule pour suivre de bout en bout la cérémonie d'intronisation qui a débuté par la sortie officielle du nouveau chef tout de blanc vêtu. Cette sortie du chef s'est effectuée sous la clameur des femmes et au son de tam-tams.

Un règne sous le signe de la cohésion sociale

L'un des actes traditionnels majeurs a été la consécration de la chefferie à travers la remise du bonnet de chef par le chef de canton de Yaba, sous le regard du chef de canton de Toma. Après cette étape importante, place a été faite aux discours des différentes composantes sociales, à savoir le chef coutumier, les autorités religieuses notamment catholique, musulmane et protestante. Toutes ces composantes ont fait des bénédictions au chef de Kissan pour qu'il réussisse son règne pour l'épanouissement des populations.

Tout en félicitant le nouveau chef, le représentant de la famille Ki, Christophe Ky, a indiqué qu'au regard des qualités intrinsèques du chef qui est un homme pétri de sagesse, d'humanisme, du sens de la famille, de l'amour qu'il porte envers les populations, il n'a aucun doute qu'il réussira à conduire le village sur le chemin d'un développement réel et ce, dans un esprit de cohésion et de rassemblement des filles et fils du village.

Quant au chef lui-même, il a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont fait le déplacement de Kissan pour prendre part à la cérémonie. Pour lui, il est temps de mettre en exergue nos valeurs traditionnelles et surtout, d'y puiser les ressources et les vertus nécessaires au développement et à l'épanouissement des populations. Il a indiqué qu'il ne ménagera aucun effort pour faire de la recherche de la paix et de la concorde sociale, son cheval de bataille. Quant au Médiateur du Faso, Saran Sérémé/Séré, elle a a salué la bonne tenue de la cérémonie.

Pour elle, les chefferies traditionnelles sont garantes de la tradition et contribuent à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. « La société de l'Ouest a toujours été considérée comme acéphale et pourtant, il y existe une forme d'organisation sociale dont l'assise a été renforcée pendant la période coloniale. Il est opportun de renforcer et de poursuivre cela à travers les chefferies traditionnelles qui constituent la mémoire des populations », a-t-elle laissé entendre. « Les chefferies traditionnelles ont toujours été aux côtés de l'institution Médiateur du Faso pour la résolution des crises sociales et pour la recherche de la paix et de la concorde nationale », a-t-elle conclu.