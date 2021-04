Congo-Brazzaville: Caritas Congo satisfaite des résultats de la mobilisation contre le coronavirus

Caritas Congo a appuyé, grâce au financement du Centre de contrôle et de prévention contre les maladies de l'Union africaine, (Africa CDC), les Divisions provinciales de la santé de Kinshasa et de l'Equateur dans la réalisation des activités de sensibilisation et de mobilisation des populations contre la covid-19.

Au terme de trois mois de mobilisation communautaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19 qui sévit en RDC depuis le 10 mars 2020, Caritas Congo s'est dite satisfaite des résultats atteints par ce projet qui a ciblé plusieurs milliers de familles se trouvant dans cinq zones de santé de Kinshasa, à savoir Kintambo, Binza Météo, Binza Ozone et Mont Ngafula 1 et trois zones de Santé de Mbandaka dont Wangata, Mbandaka et Bolenge.

Selon Caritas Congo, grâce à ce projet-pilote de lutte contre la covid-19, trois cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-quatorze ménages ont été visités dans la ville de Kinshasa où sept mille sept cent cinquante-six cas contacts ont été identifiés. Par contre dans la ville de Mbandaka, quatre cent vingt mille neuf cent soixante-quinze ménages ont reçu la visite des relais communautaires (Reco) déployés, lesquels relais ont identifié cinquante-cinq mille huit cent soixante-quatre personnes contacts.

Durant les trois mois, Caritas Congo ASBL a accompagné techniquement et financièrement les activités de ses partenaires de Divisions provinciales de Kinshasa et Mbandaka dans la sensibilisation, la surveillance épidémiologique, grâce à mille Reco formés, dont cinq cent cinquante pour la ville de Kinshasa et quatre cent cinquante pour la province de l'Équateur, suivis par des superviseurs de proximité. Ces derniers ont agi sous le contrôle de leurs médecins chefs de zone de santé.